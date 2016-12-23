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Tcmb'den Repo İhalesi
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Tcmb'den Repo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

Tcmb'den Repo İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 30 Aralık vadeli ve 7 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.

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