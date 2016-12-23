Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 30 Aralık vadeli ve 7 milyar lira tutarlı miktar yöntemiyle repo ihalesi açtığını duyurdu.
Tcmb'den Repo İhalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 30 Aralık vadeli repo ihalesi açtı.
-
Başbakan müjdeyi verdi: 130 yıllık tarih gerçek oluyor!
-
Bir ilde mesai saatleri değişti
-
Lüks oto sahiplerine müjde, af geliyor
-
İnternetten nakit para satıyor, kuryeyle teslim ediyorlar
-
Yılbaşı öncesi meraklısına kötü haber!
-
Emeklilerin beklediği yasa tasarısı kabul edildi
-
Berlin saldırganı İtalya'da öldürüldü