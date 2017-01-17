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Tcmb'den Döviz Depolarına İlişkin Duyuru
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Tcmb'den Döviz Depolarına İlişkin Duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

Tcmb'den Döviz Depolarına İlişkin Duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde Türk lirası ve döviz likiditesi
yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu piyasada ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek TCMB taraflı işlemlere ilişkin
ayrıntıların veri dağıtım sistemleri aracılığı ile ilan edileceği bildirildi.

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