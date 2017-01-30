Merkez Bankası Döviz Depo İhalesi Açtı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.

TCMB bugün, 1 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75 ve TL için yüzde 11 olarak belirlendi.

DÖVİZ DEPO İHALESİ NEDİR?

Döviz depo işlemleri geçici bir süre için döviz likiditesi ihtiyacı olan bankalar ile döviz likiditesi fazlasına sahip bankalar arasında Merkez Bankası garantörlüğünde belirli bir faiz ve vadeyle yapılan işlemlerdir. Döviz likiditesine ihtiyaç duyan bankalar Merkez Bankası tarafından belirlenen faiz oranından da işlem yapma imkanına sahiptirler. Bu çerçevede, Merkez Bankası euro ve ABD doları olmak üzere piyasa üyesi bankalara limitleri dahilinde fon sağlamaktadır.