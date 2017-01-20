Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
TCMB bugün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 9 olarak belirlendi.
Tcmb'den Döviz Depo İhalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtı.
-
Bakan açıkladı! Memura yıllık izin müjdesi
-
Binlerce yeni mezuna iyi haber! Maaşa 702 TL devlet desteği
-
Düğün hayali kurarken kendi işinin patronu oldu!
-
SGK çalışan annelere bin 500 TL destek veriyor! İşte koşullar
-
Altın Durdurulamıyor!
-
Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Tadı çikolataya benziyor
-
PKK'nın bombacısı yakalandı! Dağ kadrosu şehirde enselendi