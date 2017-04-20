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Tcmb Başkanı Çetinkaya ABD'de Sunum Yaptı
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Tcmb Başkanı Çetinkaya ABD'de Sunum Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Son dönemdeki makroekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına işaret etmektedir.

Tcmb Başkanı Çetinkaya ABD'de Sunum Yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Son dönemdeki makroekonomik gelişmeler, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına işaret etmektedir." ifadesini kullandı.

Çetinkaya'nın, Washington DC'de Uluslararası Para Fonu (IMF) - Dünya Bankası toplantıları sırasında yatırımcılara gerçekleştirdiği "Ekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı sunumu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Sunumda, son dönemdeki makroekonomik gelişmelerin, Türkiye ekonomisinin dayanıklılığına işaret ettiğini belirten Çetinkaya, destekleyici mali ve makro ihtiyati politikaların, ekonomik faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri azalttığını belirtti.

Çetinkaya, 2017 yılında ihracatın ekonomik büyümeye katkısının artacağını kaydederek, "Maliyet kaynaklı faktörlerin gecikmeli etkisi yakın dönemde enflasyonu yüksek seviyelerde tutacaktır. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme gözlenene kadar para politikasındaki sıkı duruş korunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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