Tcmb Banka Kredileri Eğilim Anketi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketinde, bu yılın birinci çeyreği için beklentilerin; işletmelere kullandırılan kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönünde olduğu bildirildi.



TCMB'nin, bankaların 2016'nın dördüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2017 yılının ilk çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Ekim-Aralık 2016 dönemi Banka Kredileri Eğilim Anketi sonuçları yayımlandı.



Ankette, bankaların tüm bireysel kredi türlerinde sıkılaştırmayı sürdürdüğü ifade edilerek, "2017 yılının birinci çeyreği için beklentiler, işletmelere kullandırılan kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, konut kredilerinde standartların gevşetileceği, taşıt kredilerinde ve diğer bireysel kredilerde ise standartların temelde aynı bırakılacağı yönündedir." denildi.



Ankette, kredi talebi açısından bakıldığında, işletmelerin geçen dönemde artış kaydeden kredi talepleri bu çeyrekte azalış kaydettiği, öte yandan bireysel kredi türlerinden konut kredi talebi ve diğer bireysel kredi talebinde artış yaşandığı, taşıt kredi talebinde azalış gerçekleştiği belirtildi.



Bankaların fon sağlama imkanlarının gelişimi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde hem yurt içi fonlama koşulları hem de yurt dışı fonlama koşullarının sıkılaştığı aktarılan ankette," 2017 yılı birinci çeyreği için bankaların beklentileri, yurt içi ve yurt dışı fonlama koşullarında sıkılaşmanın azalarak süreceği yönündedir." ifadesine yer verildi.