Tcg Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslim Edildi

SAVUNMA Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.



Törende konuşman Milli Savunma Bakanı Fikri Işık "Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye Türkiye'deki bu büyük değişimi açıkça otaya koymakta. Savunma sanayimizde milli teknolojilerin kullanılması ordumuzun caydırıcı gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Milli silahımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere lazerle işaret koyuyor, Atak helikopterimiz de terörist hedefleri imha ediyor. Artık Allah'a hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi bütün dünya kabul ediyor."dedi. Bakan ışık, "Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiğimiz 40'a yakın platform var. Halihazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platform inşa çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu platform projelere ek olarak milli komuta kontrol yazılımları ve diğer elektronik ve silah sistemlerine ait projeler de savunma sanayimiz tarafından devam edilmektedir." dedi.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu "Kimsenin şüphesi olmasın ki mavi vatandaki hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek izinsiz girişimleri daha önce de olduğu gibi engellemeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve gözümüz daima mavi vatandadır. Bu bilinçle tatbikat ve eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz." diye konuştu.



Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor. Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor. Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak. Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor. Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.



- İstanbul