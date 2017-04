TCG Bayraktar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Teslim Edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumunda olduğunu belirterek, "Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır." dedi.



Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) tarafından yürütülen Amfibi Gemi (LST) Tedarik Sözleşmesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacına binaen, ana görev fonksiyonu amfibi harekat ve ateş desteği olan amfibi gemi (LST-Landing Ship Tank) için başlatılan çalışmalar kapsamında, Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ (ADİK Tersanesi) tarafından inşa edilen TCG Bayraktar, düzenlenen törenle Deniz kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.



Törende konuşan Bakan Işık, yeni bir heyecanı birlikte paylaştıklarını belirterek, Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa'nın torunları olarak bu milletin evlatlarına imkanlar sunulduğu zaman neleri başarabileceğinin yeni bir örneğini bugün bütün dünyaya gösterdiklerini söyledi.



Büyük bir gururu yaşadıklarını dile getiren Işık, savunma sanayi açısından son derece önemli bir teslim töreni için bir arada olduklarını kaydetti.



Bakan Işık, Türkiye'nin geride kalan 14 yılda hayatın her alanında çok büyük bir değişim ve gelişime imza attığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Özellikle savunma sanayimizin geldiği seviye Türkiye'deki bu büyük değişimi açıkça otaya koymakta. Savunma sanayimizde milli teknolojilerin kullanılması ordumuzun caydırıcı gücünü her geçen gün daha da artırıyor. Milli silahımızı kullanmanın terörle mücadelede nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte görüyoruz. Geçen gün iftiharla izledik. Bayraktar İHA, terörist hedeflere lazerle işaret koyuyor, Atak helikopterimiz de terörist hedefleri imha ediyor. Artık Allah'a hamdolsun büyük bir aşama kaydettiğimizi bütün dünya kabul ediyor. "



''TÜRKİYE 2023 HEDEFLERİNİ YAKALAMIŞTIR''



Fikri Işık, Türkiye'nin halihazırda dünyada bir savaş gemisini milli olarak tasarım, inşa ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biri konumunda olduğuna dikkati çekerek, "Bu açıdan Türkiye, 2023 hedeflerini yakalamıştır." ifadesini kullandı.



Milgem Projesi ise elde etikleri başarılar sonucunda, geçmişte neredeyse tamamıyla dışa bağımlı oldukları seviye ile bugün ulaştıkları seviye arasında gözardı edilemeyecek kadar büyük bir fark olduğunu dile getiren Işık, su üstü askeri gemi ihtiyaçlarını, yurt içi askeri ve özel sektör tersaneler ile karşılayabildiklerini söyledi. Bakan Işık, çok maksatlı amfibi hücum, sismik araştırma, denizaltı kurtarma, çıkarma, sahil güvenlik gemileri ve botlarla ilgili çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü vurguladı.



Özellikle askeri denizcilik sektörünün bugünkü durumuna bakıldığında geçmişte yurt dışından tedariki gerçekleştirilen birçok projenin bugün milli imkanlarla yapıldığını anlatan Işık, "Bugüne kadar askeri ve özel tersanelerde inşası yapılarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim ettiğimiz 40'a yakın platform var. Halihazırda sözleşmeleri devam eden 20'den fazla platform inşa çalışmaları da tüm hızıyla devam etmektedir. Bu platform projelere ek olarak milli komuta kontrol yazılımları ve diğer elektronik ve silah sistemlerine ait projeler de savunma sanayimiz tarafından devam edilmektedir." dedi.



Anadolu Tersanesinin, yerli savunma sanayisinin önemli bir parçası olan amfibi gemilerin inşası görevini üstlendiğini hatırlatan Işık, tersanenin bu yıl içinde teslim almayı planladıkları "Sancaktar" gemisine de ev sahihliği yaptığını kaydetti.



Işık, Bayraktar'ın gelişmiş ve ileri muharebe elektronik komuta kontrol imkanlarıyla harekat ve lojistik görevlerine katkı sağlamanın yanında gerektiğinde doğal afetteki görevlerini de yerine getireceğine dikkati çekti.



Bayraktar'ın, Karadeniz, Akdeniz, Ege ve Marmara harekat alanlarıyla çevre ve uzak denizlerin uluslararası sularında emniyetle seyir yapabileceğini belirten Işık, ayrıca amfibi harekat ile idari ve lojistik fonksiyonlarına katkı sağlayacağını söyledi.



Bakan Işık, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının daha önce bu tersanede inşa edilen amfibi gemilerle bugün teslimi yapılan Bayraktar ve ekim ayında teslim almayı planladıkları Sancaktar gemileri ile bu coğrafyadaki en modern çıkarma gemilerine sahip olacağını ve gücüne güç katacağını vurguladı.



Denizciliğin gelişmesi için her zaman verdiği büyük destekler nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım ile bu geminin yapımına katkı sağlayanlara teşekkür eden Işık, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bu gemimizi barış ve huzur dolu günlerde kullanmasını, inşallah savaşa ihtiyaç olmaz diyoruz ama ihtiyaç olduğu durumda da en güzel, en verimli şekilde kullanmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

İŞÇİLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE SÖZÜ

Bakan Işık, Başbakan Binali Yıldırım'la dün İstanbul'a gelirken görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendisi gemilerin inşasının ne kadar zor olduğunu bilen birisi. Dün akşam Ankara'dan İstanbul'a gelirken kendisi, 'Yarın törene katılacaksın, benim selamımı ilet ve bu geminin inşasında çalışanlara bir maaş ikramiye verilmesi konusunu Anadolu Tersanesi Yönetim Kurumu Başkanı Muharrem Faruk Ürkmez Bey'e ilet' dedi. Başbakanımızın bu ricasını Faruk Bey'e illetim. O da kabul etti. İşçi kardeşlerimizin elleri dert görmesin. Onların gönlü de duası da Bayraktarla birlikte olacak. Sayın Başbakanımızın ricasını Faruk Bey kabul ettiği için teşekkür ediyorum."



''GÖZÜMÜZ DAİMA MAVİ VATANDADIR''



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu da bugün tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın hizmete girdiğini anımsatarak, ilk defa bu büyüklükte bir amfibi geminin, milli sanayi tarafından inşa edilmesinin onurunu taşıdıklarını söyledi.



Son dönemde Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına yönelik teşebbüslerin arttığının görüldüğünü ve bunları yakından takip ettiklerini dile getiren Bostanoğlu, "Kimsenin şüphesi olmasın ki mavi vatandaki hak ve menfaatlerimize zarar verebilecek izinsiz girişimleri daha önce de olduğu gibi engellemeye devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve gözümüz daima mavi vatandadır. Bu bilinçle tatbikat ve eğitimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz." diye konuştu.



Bostanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının, tüm dünyada yaşanan siyasi ve askeri gelişmeleri dikkate alarak, temelleri Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde atılan amfibi gücünü idame etmek ve çağın gereklerine uygun olarak geliştirmek maksadıyla modernizasyon ve tedarik projelerini yürüttüğünü anlatarak, şöyle devam etti:



"Bu kapsamda ilk olarak kısa mesafe güç aktarımı yeteneğine sahip süratli amfibi gemiler tedarik edildi. Müteakiben bölgesel güç aktarımı yeteneğimizi geliştirecek çağın en modern amfibi platformlarından Bayraktar ve Sancaktar'ın inşasını öngören proje hayata geçirildi. En son olarak da Deniz Kuvvetlerine birçok yeni yetenek kazandıracak Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun inşasına başlandı.



Bu yol haritasının önemli basamaklarından olan TCG Bayraktar'ın, Deniz Kuvvetleri envanterine girmesi ile güç aktarım kabiliyetimizin yanında savaş dışı harekat etkinliğimiz de artacaktır. Bu kazanım, dost ve müttefik ülkelere gerektiğinde daha güçlü yardım yapabilme imkan ve kabiliyetine kavuşmamız açısından da önem arz etmektedir."



''DENİZCİLİK PROJELERİ ÖNEMLİ YER TUTUYOR''

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de müsteşarlıklarınca bir dizi savunma sanayi projelerinin yürütüldüğünü hatırlatarak, 450'yi aşkın proje içinde en hacimli ve göz dolduran projeler arasında Deniz Kuvvetlerine ait projelerin yer aldığını söyledi.



Kurumlarının kanunla belirlenmiş iki temel görevlerini olduğunu dile getiren Demir, bunlardan birinin TSK'nın modernizasyonunu sağlamak diğerinin de savunma sanayisini geliştirmek olduğunu kaydetti.



Demir, Tuzla tersaneler bölgesinde savunma sanayisinin önemli faaliyetlerinin bulunduğunu belirterek, "Tersanelerimizde yürüyen projeler tarafımızdan dikkatle takip edilmekte bu takip yapılırken bahsettiğimiz görevlerin yerine getirilmesinde azami dikkat etmekteyiz." dedi.



Savunma sanayinin geliştirilmesi konusunun sürekli gündemlerinde olduğunu ve bu konuda çok gayret sarf ettiklerini anlatan Demir, sektör temsilcileriyle zaman zaman bir araya geldiklerini açıkladı.



Anadolu Deniz İnşaat Kızakları Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Başkanı Sualp Ömer Ürkmez de TCG Bayraktar'ın yapım aşaması ve özelliklerine ilişkin bilgi vererek, katkısı geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından Oramiral Bostanoğlu tarafından gemi komutanı Binbaşı Bülent Güngör'e flandra ve hizmete giriş belgesi takdim edildi.



Daha sonra Bakan Işık, Oramiral Bostanoğlu ve diğer katılımcılar, TCG Bayraktar'ı gezerek, yetkililerden gemiyle ilgili bilgi aldı. Işık ve Bostanoğlu ayrıca, gemi şeref defterini imzaladı.



GEMİNİN ÖZELLİKLERİ



Bayraktar, tek tekneli, deplasman tipi ve tamamen çelik konstrüksiyon olarak inşa edildi. Üst binası balistik korumalı olan gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.



Söz konusu gemi, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyor.



Türk Loydu Askeri Gemi Kurallarına uygun olarak, SSM ve Türk Loydu denetiminde inşa edilen bu kapsamdaki gemiler, yine Türk Loydu tarafından sertifikalandırılacak.



Gemide, bir adet 15 tonluk genel maksat helikopterinin iniş kalkışına olanak sağlayacak helikopter platformu yer alıyor. Yükleme ve boşaltma işlemlerini sağlayabilmek amacıyla geminin üç tarafında birer kapak bulunuyor.



Gemide, ayrıca her biri 8 ton yük veya 40 kişi taşıyabilen, 20+ knot sürat yapabilen 4 LCVP (Landing Craft, Vehicle, Personnel) çıkarma aracı yer alıyor.