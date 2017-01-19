Tcdd Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü Açıklaması

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünce, "Hızlı trende İslam'a aykırı diye kızıyla yan yana oturtulmadı" başlığıyla verilen haberlerdeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtilerek, baba ve kızı için yan yana bilet verilememesinin yarıyıl tatili nedeniyle trenlerdeki yoğunluktan kaynaklandığı, bu durumun yolcuya açıklandığı ve yolcunun kabul ettiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, bir gazete ve bazı internet sitelerinde "Hızlı trende İslam'a aykırı diye kızıyla yan yana oturtulmadı" başlığıyla yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü kaydedildi.



Haberlerde yer alan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Baba ve kızı için yan yana bilet verilememesi yarıyıl tatili nedeniyle trenlerimizdeki yoğunluktan kaynaklanmıştır. Bu durum bilet satışı sırasında yolcumuza açıklanmış ve kendisi tarafından da kabul edilmiştir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, 18 Ocak saat 10.30'da Gebze gişesine gelen yolcunun, kendisi ve kızı için 22 Ocak saat 06.40'ta hareket edecek Ankara-İstanbul YHT'ye bilet almak istediği, gişe görevlisinin yarıyıl tatilinde oluşan yoğunluk nedeniyle trende yan yana yer olmadığını söylemesi üzerine yolcunun kabul etmesiyle aynı vagonda yan yana olmayan bilet satışının gerçekleştirildiği kaydedildi. Söz konusu bilet satışının "bilet satış sistemi" kuralları çerçevesinde yapıldığının bildirildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Bilet satış sistemimiz, yolcularımızdan gelen talepler ve sosyokültürel olgular dikkate alınarak yapılandırılmıştır. Trendeki pulman koltuk kapasitesinin yüzde 10'u pozitif ayrımcılık yapılarak tek kişi seyahat eden bayanlara ayrılmaktadır. Bu uygulama demiryollarının yolcu taşımacılığına başladığı günden bu yana aynı şekildedir. Diğer taraftan tüm yolcu trenlerinde bulunan pulman tipi koltuklarda aynı anda yapılan satışlarda cinsiyetlere bakılmaksızın bilet verilmekte ancak ayrı zamanlarda birbirinden bağımsız yapılan satışlarda bay yanına bay, bayan yanına bayan yolcu satışı yapılmaktadır. İnteraktif satış kanallarımızdan (internet, mobil, çağrı merkezi) bilet alan yolcularımız, vagon haritasını görüp, vagon ve yer seçerek seyahat edebilmektedir. Trenlerimize yapılan satışlarda, 'koltuk haritaları' kamuoyuyla paylaşılmakta ve istenildiği zaman da incelenebilmektedir."



Açıklamada, ayrı zamanlarda birbirinden bağımsız yapılan bilet satışlarında bayan yanına bayan, bay yanına bay uygulamasının sadece trenlerde değil, şehirlerarası otobüs firmaları tarafından da uygulandığı belirtildi.