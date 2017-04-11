Tcdd'den Kimyasal Ot İlaçlamasına İlişkin Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 2. Bölge Müdürlüğü, demiryolu hatlarında kimyasal ilaçlama yapılacağını açıklayarak, ilaçlamayı müteakip demiryolu hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması ve ot hasadının yapılmaması uyarısında bulundu.



TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, Ankara (YHT ve Konvansiyonel), Eskişehir (YHT ve Konvansiyonel), Konya (YHT), Niğde, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Bilecik (YHT), Sakarya (YHT) demiryolu hattına özel ilaçlama treniyle ve uzman personeller gözetiminde balast temizliğini korumak, çeken ve çekilen demiryolu araçlarına menfi yönde etki eden ve kendiliğinden yetişen otları temizlemek amacıyla kimyasal ilaçlama yapılacağını duyurdu. Kimyasal ot ilaçlamasında kullanılacak süspansiyonun çevrede bulunan insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için alınması gereken tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen ilaçlamayı müteakip demiryolu hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması ve ot hasadının yapılmaması gerektiği vurgulandı. İlaçlama yapılacak alanlar, ilaçlama tarihleri ve saatleri şöyle:



"17.04.2017 Marşandiz Gar Sahası ilaçlanması-Ankara, 18.04.2017 Marşandiz Gar Sahası Raykaynak ilaçlanması- Ankara, 19.04.2017 Marşandiz-Yenikent-Marşandiz ilaçlanması-Ankara, 20.04.2017 Marşandiz-Eskişehir (Hasanbey)-Hasanbey-Marşandiz (Magaza Müdürlüğü eğitim yolu) ilaçlanması, 21.04.2017 Marşandiz-Malzeme Müdürlüğü eğitim yolunda suların doldurulması ve ilaç yükleme, 22.04.2017 (saat 21.00) - 23.04.2017 (saat 06.00) Marşandiz-Konya YHT Yolu ilaçlanması, 04.05.2017 Konya-Ankara Marşandiz Dizinin ilaçlama yapmadan sevki, 06.05.2017 (saat 21.00)- 07.05.2017 (saat 06.00) Marşandiz-Konya YHT hattı ilaçlanması, 07.05.2017 (saat 21.00) - 08.05.2017 (saat 06.00) Konya-Marşandiz YHT hattı ilaçlama yapmadan geri dönüşü, 08.05.2017 (saat 21.00)-09.05.2017 (saat 06.00) Marşandiz-Eskişehir YHT hattı ilaçlanması, 13.05.2017 (saat 21.00)-14.05.2017(saat 06.00) Eskişehir-Ankara-Marşandiz YHT hattı ilaçlanması, 14.05.2017 (saat 21.00) 15.05.2017 (saat 06.00) Marşandiz-Ankara-Marşandiz YHT hattı ilaçlanması."



Rüzgar ve yağış şartlarına göre bu tarihlerde sarkmalar olabileceği belirtilerek, bu sebeple ilaçlamanın başlayacağı 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren 16 Haziran 2017 tarihine kadar demiryolu hattının 10 metre yakınına yaklaşılmasının can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olacağının altı çizildi. - ANKARA