Tcdd'den İlaçlama Uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Sivas-Kayseri arasındaki demiryolunda ilaçlama yapılacağı uyarısında bulunuldu.



TCDD Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada otla mücadele kapsamında 2-3 Mayıs tarihleri arasında Sivas-Kayseri il sınırları içindeki demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde ilaçlama yapılacağı duyuruldu. Otla mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını tehdit edici özellikler taşıdığı belirtilerek, "Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları önemle duyurulur" uyarısı yapıldı. - KAYSERİ