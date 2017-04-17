Tcdd'den, İlaçlama Uyarısı

DEVLET Demir Yolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürdüğü TCDD 2'nci Bölge Müdürlüğü, demiryolu hatlarında otlara karşı ilaçlama yapılacağını, bu nedenle, ilaçlama işleminin ardından 10 gün süre ile demiryolu hatlarının 10 metre yakınlarında bir hafta süreyle hayvan otlatılmaması ve ot hasadı yapılmaması konusunda vatandaşları uyardı.



TCDD'den yapılan açıklamada Ankara (YHT ve Konvansiyonel), Eskişehir (YHT ve Konvansiyonel), Konya (YHT), Niğde, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Bilecik (YHT), Sakarya (YHT) Demiryolu hattına ilaçlama özel treniyle ve uzman personel gözetiminde balast temizliğini korumak, çeken ve çekilen demiryolu araçlarına menfi yönde etki eden ve kendiliğinden yetişen otlara karşı kimyasal ot ilaçlaması yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Kimyasal ot ilaçlamasında kullanılacak süspansiyon çevredeki insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için kuruluşumuzca alınması gereken tüm tedbirler alınmasına rağmen, ilaçlamanın ardından demiryolu hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması ve ot hasadı yapılmaması gerekmektedir" denildi.



Açıklamada, 23 Nisan'da Konya-Ulukışla-Kayseri-Zonguldak hatlarının, 24 Nisan'da Konya-Ulukışla-Kayseri-Zonguldak hatlarının, 30 Nisan'da Yerköy-Kayseri hattının, 1 Mayıs'ta Kayseri Gar sahasının ve 2 Mayıs'ta da Kayseri-Ulukışla hattının ilaçlanacağı bildirildi. - Kayseri