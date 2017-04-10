Tcdd'den İlaçlama Uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Bilecik ve Sakarya sınırları içindeki demiryolu hattında otla mücadele kapsamında yapılacak ilaçlama nedeniyle vatandaşları uyardı.



TCDD 2. Bölge Müdürlüğü Demiryolu Bakım Servis Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Zonguldak, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Bilecik ve Sakarya sınırları içindeki demir yolu hattında 17 Nisan itibarıyla otla mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirileceği belirtildi.



Kullanılacak ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkilediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Demiryolu hattına ilaçlama özel treniyle ve uzman personel gözetiminde çeken ve çekilen demiryolu araçları ile kendiliğinden yetişen otlara karşı kimyasal ilaçlaması yapılacaktır. İlaçlamada kullanılacak süspansiyonun çevredeki insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olmaması için demiryolu hattının 10 metre yakınında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması gerekmektedir."