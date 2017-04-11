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Tcdd'den 'Hayvan Otlatmayın' Açıklaması
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Tcdd'den 'Hayvan Otlatmayın' Açıklaması

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, demiryolu hattında yapılacak ilaçlama çalışmaları nedeniyle raylar etrafında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması gerektiğini duyurdu.

Tcdd'den 'Hayvan Otlatmayın' Açıklaması

TCDD 2. Bölge Müdürlüğü, demiryolu hattında yapılacak ilaçlama çalışmaları nedeniyle raylar etrafında bir hafta süre ile hayvan otlatılmaması gerektiğini duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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Tcdd