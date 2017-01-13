Tbsf'de Kongre Tarihi Belli Oldu

Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.



Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, daha önce 3 kez iptal edilen genel kurulun 28 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı.



Tahkim kurulu son iptalin ardından avukat Mehmet Aslan'ı federasyona kayyum olarak atamıştı. Aslan ve SGM Hukuk Müşavirliğinin belirleyeceği 2 avukat, TBSF Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek.



TBSF'nin eski bakanı Şahin Kömürcü'ye 8 ay ceza verilmişti. Kömürcü, aldığı ceza nedeniyle genel kurulda aday olamayacak.