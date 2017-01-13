Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Spor Genel Müdürlüğü (SGM) Tahkim Kurulu, daha önce 3 kez iptal edilen genel kurulun 28 Ocak'ta yapılmasını kararlaştırdı.
Tahkim kurulu son iptalin ardından avukat Mehmet Aslan'ı federasyona kayyum olarak atamıştı. Aslan ve SGM Hukuk Müşavirliğinin belirleyeceği 2 avukat, TBSF Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek.
TBSF'nin eski bakanı Şahin Kömürcü'ye 8 ay ceza verilmişti. Kömürcü, aldığı ceza nedeniyle genel kurulda aday olamayacak.
Tbsf'de Kongre Tarihi Belli Oldu
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
Türkiye Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonunun (TBSF) olağan genel kurulu 28 Ocak Cumartesi günü yapılacak.
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