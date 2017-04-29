Tbmyo Öğrencileri Robotrak Robot Yarışmasından Ödülle Döndü

Kırklareli Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (TBMYO) Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri, ROBOTRAK robot yarışmasında iki ödül aldı.



Trakya Üniversitesi AR-GE Bilişim Topluluğu tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ROBOTRAK robot yarışmasında Kırklareli Üniversitesini temsilen, Öğretim Görevlisi Sıtkı Kocaoğlu ve Öğretim Görevlisi Eray Yılmazlar gözetiminde Robot Kulübü bünyesinde yarışmaya katılan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencileri Taner Gök, Çizgi İzleyen Kategorisi ikincilik ödülüne, Abdulcelil Kibaroğlu ise, Serbest Kategori jüri özel ödülüne layık görüldü.



Kırklareli Üniversetesi Rektörlüğü yetkilileri, TBMYO yönetimi, öğretim elemanları ve yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KIRKLARELİ