TBMM Önünde Polis Müdahalesi





AK Parti'nin hazırladığı ve içerisinde Cumhurbaşkanlığı sisteminin de bulunduğu 18 maddelik anayasa değişiklik teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlandı.



Görüşmelere başlanmadan hemen önce ise meclisin dışında hareketli dakikalar yaşandı. Anayasa değişiklik teklifini protesto için Meclis'e gitmek isteyen gruplara polis izin vermedi. İçlerinde CHP'li milletvekillerinin Ankara Barosu'ndan avukatların ve farklı sivil toplum örgütlerinden oluşan gruba güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.



İsminin Ayşe İleri olduğunu söyleyen bir gösterici, "Türkiye işgal altında. Patlamaların, çatlamaların, silahların hep sorumlusu bu günkü iktidar. Bu kadar güvenlik önlemini niye alıyor? Burada savaş mı var?" şeklinde konuştu.



Genel kuruldaki anayasa değişikliğine ilişkin görüşmelerin televizyonlardan canlı yayınlanmaması da tepkilere neden oldu. CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, genel kurulda kurduğu sistem aracılığıyla görüşmeleri sosyal medyadan canlı yayınla aktardı.



"Egemenliği Kayıtsız Şartsız Birine Verelim Anayasası" Dayatması TBMM Görüşmeleri 1. GÜN – 2. YAYIN https: //t.co/mh9tm8BMO2— Ali Şeker (@draliseker) 9 Ocak 2017



Anayasa değişikliğini referanduma götürmek için bir partinin 330 milletvekilinin oyuna ihtiyacı var. AK Parti'nin mecliste 316 milletvekili bulunuyor. İktidar partisinin teklifi geçirebilmek için Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğine ihtiyaç duyuyor.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'da yaptığı son açıklamada referandumun en erken mart sonu ya da nisan ayı içerisinde yapılabileceğini kaydetti.



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Tags: önünde müdahalesi Gösteri İstanbul polis Türkiye TBMM Gepost: 09 januari 2017