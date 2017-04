TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü

Başbakan Binali Yıldırım, "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz." dedi.



Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'nin 97. açılış yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyona katıldı.



Tatlıların bulunduğu masanın önünde gazetecilerle sohbet eden Yıldırım, tatlı ile arasının nasıl olduğunun sorulması üzerine, "Yok" cevabını verdi.



Hamur işleriyle arasının daha iyi olduğunu anlatan Yıldırım, espri yaparak, "Yetişme tarzımız, buğday ile koyun, gerisi oyun." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım, "Tatlıda da tercihiniz Türk tipi mi sistem gibi?" sorusuna da gülerek, "Türkiye'den başka tatlı yapan mı var? Daha fazla tatlı sormayın, dayanamıyorum." cevabını verdi.



TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimde yaşanan tartışmanın sorulmasına Yıldırım, "Olur bunlar, Meclis'te olağan şeyler. O kadar olsun. Meclis, adı üstünde milletin evi. Herkes düşündüğünü, bildiğini söyledi. Bir şey yok." dedi.



"Niye gerginlik olsun, ne sebep var?"



Binali Yıldırım, "Meclis açılınca nasıl bir tablo bekliyorsunuz, gerginlik devam eder mi?" sorusuna, "Niye gerginlik olsun, ne sebep var? 3 günlük yalan dünya, neyimizi paylaşamıyoruz. Vatandaşa iyi örnek olmamız lazım. Çocuklar bugün bize çok güzel ders verdiler." yanıtını verdi.



"Uyum yasaları için muhalefete gider misiniz?" sorusuna yanıt verirken Yıldırım, "Uyum yasalarını çıkarmak için muhalefetle mümkün mertebe uzlaşmayı tercih ederiz. Uzlaşamadığımız bir durum olursa da yine yolumuza devam ederiz. Bakalım, havayı bir görelim." sözlerini kullandı.



"Kabinede revizyon olup olmayacağının" sorulması üzerine de Yıldırım, gülerek, "Sağolun ya, karnım tok." dedi.



Binali Yıldırım, "Yeni bir sınır ötesi operasyon bekleyelim mi?" sorusuna, "Operasyon her zaman olur." yanıtını verdi.



Bahçeli ile sohbet etti



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile sohbet eden Yıldırım, gazetecilerin kayıt almak için telefonlarını uzatmaları üzerine, "Cep telefonları çoğaldı, boyun ağrısı çekiyoruz. Birisi buraya, birisi oraya bakın diyor." ifadelerini kullandı.



Başbakan Yıldırım'ın, "Soruları bana değil, Devlet Bey'e soruyorsunuz." demesi üzerine Bahçeli, "Bize çok sordular efendim." karşılığını verdi.



Uyum yasalarından konu açılması üzerine ise Yıldırım, Bahçeli'yi işaret ederek, "Uyumu görmüyor musunuz? Bundan daha iyi uyum mu var." şeklinde konuştu.



Başbakan Yıldırım, bir gazetecinin "Sayın Bahçeli, uyum yasalarıyla ilgili çalıştıklarını söyledi. Siz de çalışıyor musunuz?" sorusu üzerine, "Çalışmaz olur muyuz, en başından beri beraber çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Yıldırım, "Yine birlikte mi çalışacaksınız?" sorusuna, "Tabi, memleketin, milletin işi olunca her zaman beraberiz, sağ olsun." yanıtını verdi.



"Sayın Bahçeli ile baş başa görüşmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna, Yıldırım, gülerek "Görmüyor musunuz? Yani..." dedi.



Başbakan Yıldırım, "resmi bir görüşme planlanıp planlanmadığının sorulması" üzerine ise "Her zaman ihtiyaç olursa sağ olsun Devlet Bey bu konuda çok..."diye konuştu.



"Ertesi gün altına yazarlar, 'nereye bakıyorlar' diye"



Resepsiyonun verildiği tören salonunun üst kısmından, foto muhabirleri ve kameramanların seslenmesi üzerine Başbakan Yıldırım, başını yukarıya kaldırarak foto muhabirlerine baktı.



Bahçeli'nin bakmaması üzerine gazeteciler tekrar seslendi. Bunun üzerine Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, "Devlet Bey, size de sesleniyorlar. Yukarıdan, selam vermenizi istiyorlar." dedi.



Bahçeli'nin, "Ertesi gün altına yazarlar, 'nereye bakıyorlar' diye." sözlerini Başbakan ve yanındakiler gülerek karşıladı.



Gazetecilerle futbol muhabbeti yaptı



Başbakan Yıldırım, gazetecilerle futbol muhabbeti de yaptı.



Bir gazetecinin, "Ankaragücü TFF Birinci lige çıktı." sözlerine, Yıldırım, "Ankara demek ki siyasetin yanı sıra yavaş yavaş sporda da kendini gösteriyor." yanıtını verdi.



Bir gazetecinin, "Şu anda Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanıyor." sözleri üzerine, bir süre maçı izleyen Binali Yıldırım, "Başladı mı, kaç kaç?" diye sordu. Maçın berabere devam ettiğinin söylenmesi üzerine ise Yıldırım, "Ben Galatasaraylıyım ama Galatasaray genelde yeniliyor." karşılığını verdi.



Başbakan Yıldırım, bu dönem Galatasaray'ın durumunun kötü olduğunun söylenmesi üzerine de "Ne yapalım, çıkmayan candan ümit kesilmez." ifadesini kullandı.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Liginde Lyon'a elendiğinin anımsatılması üzerine, "O, çok iyi olmadı. Çok güzel olacaktı ama şansızlık işte. Top yuvarlak. Penaltılarda ya kaybedecekti ya da kazanacaktı. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Yenildiler ama ezilmediler." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, resepsiyonda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile de sohbet etti.



Bugünün hem bayram hem de miraç gecesi olduğunu belirten Yıldırım, "Bütün güzellikler bir arada." dedi.



Başbakan Yıldırım, "Fırat kalkanı harekatı kapsamında sınır ötesinde daha öteye gidilecek mi? sorusuna, "Ötesi berisi yok. Memleketin güvenliği için ne gerekiyorsa o yapılır." yanıtını verdi.