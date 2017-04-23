TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan'a devretti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan'a devretti.
İsmail Kahraman, TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda tadilattan sonraki ilk kabulünü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz başkanlığındaki heyetle gerçekleştirdi.
Kahraman, koltuğunu Zehra Betül Özkan'a devretti ve Özkan'a, "23 Nisan TBMM Başkanı, Zehra Betül Özkan" yazılı belgeyi imzalayarak, verdi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hayırlı ve kutlu olmasını dileyen Kahraman, öğrencilere, "Devletimiz, ebed müddet devlet olsun, sonsuza kadar yaşasın. Sizler de büyüyeceksiniz, Türkiyemizin ilerlemesi, gelişmesi için çalışmalarda bulunacaksınız. Her biriniz bir meslek sahibi olacaksınız, inşallah hayırlı hizmetler nasip olur; vatana, millete hayırlı evlatlar, inançlı, milli ve manevi duygulara sahip kişiler olursunuz." diye seslendi.
23 Nisan TBMM Başkanı Zehra Betül Özkan da bu mutlu günlerinde kendilerini makamında ağırlayan Kahraman'a teşekkür etti.
Özkan, "97 yıl sonra bugün Kahraman'ın yüksek müsaadeleriyle TBMM Başkanlığının yetkilerini temsil etmek benim için çok onur verici bir görevdir. TBMM, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin yönetildiği yerdir. Kazandığı zaferler sonucunda gazi Meclis ünvanına layık görülmüştür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük günü bayram olarak milletimizin geleceği olan çocuklara armağan etmesi, hiç kuşkusuz ülkemizin bizlerin omuzları üzerinde yükseleceği gerçeğini göstermektedir." diye konuştu.
23 Nisan'da vatan topraklarına doğan egemenlik güneşi gibi bu bayramda da Türkiye ve tüm dünya çocuklarına sevgi ve mutluluk dileyen Zehra Betül Özkan, "Bizlere bu cennet vatanı ve eşsiz bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını, bizlere milli irade ve demokrasinin hakim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Şehitlerini ve bu vatan uğruna canları ve kanlarıyla destan yazan tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.
"Aydınlık Türkiye bizleri beklemektedir"
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz da Kanuni Sultan Süleyman'ın, "Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Saltanat dedikleri bir kuru cihan kavgasıdır, olmaya bahtu saadet dünyada vahdet gibi." sözlerini anımsattığı konuşmasında, dünyadaki en büyük mutluluğun, her yerde birlik olduğunu vurguladı.
"Allah birliğimizi daim etsin, ağız tadımızı bozmasın." diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birlik olursak güçlü oluruz. Kanuni diyor: devletimiz de olsunki özgürlüklerimizi rahatça, hakkıyla kullanabilelim. Devlet özgürlüklerin kullanılmasının garantisidir, özgürlüklerin sınırlanmasının değil. Bu bakımdan devletimiz ebed müddet olsun ki vatandaşlarımız, herkes inandığı gibi hakkıyla, gönül huzuru içerisinde yaşasın ve 'bu ülkenin vatandaşıyım' demekten gurur duysun. Türkiye, bu yolda epey mesafe aldı ama daha henüz gitmemiz gereken yol olduğunu biliyoruz. İnanıyoruz ki çok daha ileriye gideceğiz. Çünkü bu aziz millet her şeyin en iyisine layıktır. Bu aziz millet en zor dönemleri bile inancı, birlik ve beraberliği ile aştı. Bundan sonra da inşallah aydınlık bir Türkiye hep beraber bizleri beklemektedir."
İsmet Yılmaz, bu çocuk bayramının dünyada hiçbir ülkede olmadığına işaret ederek, bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, İstiklal Savaşı'nın kahramanları ve ilk Meclis'ten bugüne kadar bu ülkeye hizmet eden herkesi minnet ve şükranla andı.
Daha sonra törene katılan öğrenciler ve bürokratlar kendilerini tanıttı. TBMM Başkanı Kahraman, öğrencilere gelecekte ne olmak istediklerini sordu.
İsmail Kahraman, TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Mustafa Çiftçi'nin kendisini tanıtması üzerine, "Kendisi 5 yerde kaymakamlık, bir yerde de vali muavinliği yaptı. Kendisi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni, İlahiyat Fakültesi'ni, Adalet Yüksekokulu'nu, İktisat Fakültesi'ni bitirdi. Şimdi de uluslarası ticaret son sınıf öğrencisi. Hukuk ya da tarih okumaya niyetleniyor. Bu kadar, böylesi okuma şevki... Kendisi hafızdır." dedi.
Bir öğrencinin Oxford Üniversitesi'nde okumak istediğini söylemesi üzerine, Kahraman, "Biz de üniversite hayatı 1453'te Fatih İstanbul'u alması ile başlıyor, hatta ondan evvel de Orhan Gazi İznik'te açtığı üniversite ile başlıyor. Üniversitelerimiz eski ve köklüdür. Osmanlı zamanında çeşitli yerlerde üniversiteler ve fakülteler vardı; Kahire'de, Bağdat'ta, Konya'da, İstanbul'da. İnanıyorum ki yabancı memleketlerdeki çocuklar 'Ben İstanbul Üniversitesi'nde, Hacettepe'de, ODTÜ'de okumak istiyorum' diyecekler. Çünkü bizdeki yükseköğrenim gelişti." diye konuştu.
Öğrenciler, Kahraman'a çeşitli sorular yöneltti.
"Mercan diye bir kedim var"
Bir öğrencinin "Beslediğiniz bir hayvan var mı?" sorusuna Kahraman, "Mercan diye bir kedim var." yanıtını verdi.
İsmail Kahraman, başka bir soru üzerine, "Meclis Başkanı olmasaydım, doktor olmak isterdim. Doktorluğun ne kadar zor olduğunu, hastalığım süresince gördüm." değerlendirmesinde bulundu.
"Çalabildiğiniz bir müzik aleti var mı?" sorusu üzerine Kahraman, "Lise ikide müziği seçtim. Hocamız Şükran hanım, 'piyanoda bir parça çalmadan mezun olamazsınız' dedi. En kolay rahat, hangisi, 'İstanbul'un dört tarafı mercandan', onu öğrendim, dolayısıyla piyano çalmasını biliyorum ama o kadar." ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Cumhurbaşkanından öğrencilere nasihatlar
Kahraman, kabulden önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile yenilenen salona geldi ve salon hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman'ın koltuğuna oturan İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğencisi Zehra Betül Özkan ile bir süre sohbet etti ve bütün öğrencilere nasihatlarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birbirinizi çok sevin, incitmeyin. Kimsenin de elini öpmeyin, anne, baba, öğretmen, sadece bunların elini öpeceksiniz." dedi.