TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir. Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir." dedi.



TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 97'nci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle toplandı.



Bahçeli, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin 97 yıl önce egemenliği alenen eline aldığını, kaderi üzerinde tek söz ve yetkiye sahip olduğunu gösterdiğini vurguladı.



Türkiye Cumhuriyeti devletinin temelleri atılırken, "hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" kabul ve kararıyla idare şeklinin milli iradeye dayandırıldığını anımsatan Bahçeli, "Bu itibarla 23 Nisan 1920 Türk tarihinin nirengi noktası, kritik ve stratejik bir dönümü, olağanüstü dönemidir.

Ankara'da açılan ilk Meclis son yurdumuzun üzerindeki karanlık bulutları dağıtmış, katılaşan umutsuzluğu, kemikleşen kötümserliği silip atmıştır." diye konuştu.



İlk Meclisin emsalsiz mücadelesi sayesinde, "ya manda ya himaye" diyenlerin, "ya istiklal ya ölüm" seslenişiyle kenara itildiklerini belirten Bahçeli, "Bir daha da seslerini çıkaramamışlardır.

Güneşli bir Cuma günü Hacı Bayram Camiinde kılınan Cuma Namazının ardından, dualarla, Kuran-ı Kerim tilavetleriyle Büyük Millet Meclisinin ilanı yapılmıştır.

Bu Meclis öyle maneviyata sahiptir ki kurbanlarla, tekbirlerle, inanmış yüreklerin mecmuuyla çalışmaya başlamış; istikbal aşkı, ikbal arayışlarını hamd olsun gölgede bırakmıştır." ifadesini kullandı.



Bahçeli, Türk milletinin, mukaddesatı ve muhteşem varlığı üzerinde hesap yapan müstevlilere karşı kenetlendiğini, mücadele ruhunu kökleştirdiğini vurgulayarak, "Mekteplerden getirilen sıralar üzerinde, bir mahalle kahvesinden alınan iki asma lamba altında, nice imkansızlık ve ümitsizlik sisi içinde egemenlik asli ve asil sahibine geçmiştir.

Bilinmelidir ki, TBMM yeniden doğuşun mükafatı, yeni bir dirilişin müjdesidir." değerlendirmesinde bulundu.



-"Meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir"



Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etme şuurunun canlı bir timsali olduğuna dikkati çekti.



Aziz milletin 23 Nisan 1920 tarihiyle birlikte üzerine çöreklenen ağırlıkları teker teker kaldırırken ümitleri boğan felaketlerden gözleri kamaştıran zaferler çıkarmayı bildiğine işaret eden Bahçeli, şu görüşlere yer verdi:



"Gazi Mustafa Kemal ve kurucu kahramanlar, Kurtuluş Savaşı gibi zor ve çetin bir mücadelenin ancak milletin temsilcilerinden destek aldığı takdirde başarıya ulaşacağına inanmışlardı.

Millete en iyi hizmetin verilebilmesinin, devlet idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesinin, ancak milli hakimiyetin kurulmasıyla mümkün olduğu anlaşılmıştı.



İstiklal savaşımız TBMM'nin verdiği yetki ve dayandığı güçle yapılmıştı.

Meclisimiz ordular yönetmiştir.

Ölüm kalım savaşlarından çıkmıştır.

Bu nedenle de TBMM Gazi'dir, milli hak ve şerefin temsil mekanıdır.

Polatlı'dan duyulan top seslerine rağmen bu soylu Meclis, tıpkı 15 Temmuz gecesinde de yaşandığı gibi zalime, haine, istila heveslisi canilere karşı bir adım geri atmaksızın meydan okumuştur.

Çok şükür hak kazanmış, batıl mağlup olmuştur.

Milli namus ayağa kalkmış, düşmanları def etmiştir.





TBMM, dün milli mücadelenin ana karargahıydı, bugün de aynıdır.

TBMM, açıldığı ilk andan itibaren milli irade ve demokrasinin kalpgahıydı, bugün de aynı tarihi vasfını ve vakur özelliğini muhafaza etmektedir.

16 Nisan halk oylamasından sonra TBMM daha da güçlenmiştir.

Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir.

Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır.

Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir.

Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılamayacaktır.

Tarih boyunca, varlığımıza diş bileyip göz koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır.

Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir.

Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi açısından da mühürdür.

Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır."



-"Meclis dün vatana sahip çıkmıştı, gene çıkmaktadır"



Bahçeli, 23 Nisan 1920'nin ilke ve hatıralarının kendileriyle olduğunu, 23 Nisan 1920'nin hedefleri, gıpta edilecek birlik ve beraberlik şuurunun dayanakları ve amaçları olduğuna değindi.



15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünde TBMM'nin tarihte ilk kez bombalandığını, kurşunların millet varlığına, demokrasiye, tarihsel haklarına isabet ettiğini belirten Bahçeli, yine de Gazi Meclisin korkmadığını, taviz vermediğini, pusmadığını; Meclisten yükselen milli birlik ve dayanışma ruhunun teröristlerin, onları kumanda eden efendilerinin oyunlarını bozduğunu, saldırılarını bozguna uğrattığını bildirdi.



Devlet Bahçeli, "İlk Meclisin muhterem mebusları ne yaptıysa, bu kutlu çatı altında 15 Temmuz gecesi aynısı yapılmış ve bir destan yazılmıştır.

Milletimizin tüm hassasiyet ve haysiyetinin temsil ve ifade mekanı olan Meclis dün vatana sahip çıkmıştı, gene çıkmaktadır, bundan da asla ödün vermeyecektir." diye konuştu.



İşgallerin önü kesilmişse, esaret zincirleri kırılıp atılmışsa, bunun iftihar ve itibarının öncelikle milli faziletin övünç madalyası, milli ahlak ve onurun iftihar vesikası olan TBMM'ye ait olduğunu belirten Bahçeli, "97 yıl evvel beka mücadelemizi veren Gazi Meclis, yine aynı ruh ve iradeyle varlığını korumaktadır.

Nitekim TBMM'nin kuruluşu Türk milletinin tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde bekasının muhafaza edileceğinin tüm dünyaya ilanıdır.

Meclis milletin sesidir, millet için vardır." ifadesini kullandı.



-"Milli bekamızı sonuna kadar koruyalım"



Bahçeli, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Unutulmasın ki 23 Nisan 1920, hiçbir zaman ihmal ve inkar edilemeyecektir.

TBMM, gücünü ve meşruiyetini Türk milletinden alarak ebediyen var olacaktır.

Milli egemenlik ilkesi, kaynağını ilk Meclisin olağanüstü nitelikteki bağımsız karakterinden almıştı.

Bu karakter, bu tarihi haslet her zaman TBMM'nin namusu, müdafaa edeceği parlak ülküsü olacaktır.

Tarihi bir gerçektir ki Türk milleti birlik ve beraberliğini koruduğu sürece daima muzaffer olmuş, kutlu mazisine altın sayfalar eklemiştir.

Bir olalım, 'herkes eşittir Türkiye' gerçeğinde birleşip milli bekamızı sonuna kadar koruyalım.





Başta Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ilk Meclisin bütün üyelerine, kurucu kahramanlara ve şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını tazimle yad ediyorum.

Siz muhterem milletvekili arkadaşlarımın, bütün vatandaşlarımızın, Türk-İslam aleminin idrak ettiğimiz mübarek Miraç Kandilini tebrik ediyor, Cenab-ı Allah'tan sağlık, huzur, barış ve esenlikler temenni ediyorum."



- "Türkiye hepimizin"



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yeni dönenim ilk başlangıcı gibi bir toplantı yaşadıklarını belirterek, milletin referanduma yüksek bir katılım gösterdiğini söyledi.



Kahraman, "Türkiye hepimizin. Hepimizin hassasiyetleri sonsuz. Kimse birbirinden daha çok vatanı sevmiyor. Görüşler farklı olabilir ama bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, bu hassasiyetlerimize kimse bir şey diyemez. İnşallah çok iyi günlere gideceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Başarılar nasip olsun." dedi.



Kahraman, Miraç gecesini de kutladı.



Kahraman, alınan karar gereğince, birleşimi, 2 Mayıs Salı günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.