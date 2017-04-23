TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü
TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplandı.
TBMM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla özel gündemle toplandı.
TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimi; Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Yargıtay Başkanvekili Seyit Çavdar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut ile yabancı misyon şefleri, eski milletvekilleri ve bürokratlar da izledi.
TBMM Genel Kurul Salonuna ilk gelen lider, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekilleri tarafından ayakta alkışlanarak karşılandı.
Ardından salona Başbakan Binali Yıldırım geldi; Yıldırım'ı da AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman konuşurken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli salona girdi. Bahçeli, partisinin milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı.
Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurul Salonundaki özel locasında yerini aldı. Erdoğan'ı AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlayarak karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine refakat eden TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ile zaman zaman sohbet etti.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelişinde başıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kürsüye gelişi sırasında Bahçeli'yi alkışladı.
Başbakan Yıldırım, TBMM Genel Kurulu kapandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile tokalaştı.