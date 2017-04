TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Birinci Meclis'in açılışında tezahür eden millet iradesinin 15 Temmuz'da da kendini gösterdiğini belirterek, "Milletin iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine karşı Meclis üyeleri yek vücut olarak direnmiş ve milletin iradesine sahip çıkmışlardır. Bundan sonra da 15 Temmuz'da yaptığımız gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız. Demokrasimize kasteden her türlü ihanet girişimini hep birlikte en şedit şekilde bertaraf etmeliyiz." dedi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Meclis'in açılışının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, Ulus'taki Birinci Meclis'te tören düzenlendi.



Törene, TBMM Başkanvekili Aydın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, kuvvet komutanları ve milletvekilleri katıldı.



Tören, Birinci Meclis'te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının seslendirilmesi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



TBMM Başkanvekili Aydın, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın Türk milletinin kendi istikbalini, kendi azim ve kararıyla kurtarmak için tek yürek olduğu ve bunu tüm dünyaya ilan ettiği gün olduğunu belirtti.



Bugün minarelerden okunan ezanın, Birinci Meclis'in fedakar ve feragat sahibi mensupları sayesinde olduğunu ifade eden Aydın, "Anadolu zor bir coğrafyadır. Milli birliğini ve bütünlüğünü koruyamayan hiçbir millet bu coğrafyada huzur ve güven içinde yaşayamaz. Zayıflık ve zaaf gösterenler asla barınamaz. Ecdadımız çağın gelişmelerine ve gereklerine ayak uyduramamanın ve yapılan hataların bedelini hürriyet ve bağımsızlığını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalarak, ödemek zorunda kalmışlardır." diye konuştu.



"Türk milleti tarih boyunca ordu-millet olarak anılmıştır"



Anadolu'da devlet kurmanın güçlü bir orduyla mümkün olacağına dikkati çeken Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk milleti tarih boyunca ordu-millet olarak anılmıştır. Devlet örgütlenmesi de tarih boyunca milletin bekasını tesis edecek şekilde yapılmıştır. Savunma silahları elinden alınmış bir ordunun Anadolu'yu koruması mümkün değildir. Düşman, 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edinceye kadar milletimiz üzerinde uyuşturucu etkisi yapacak pek çok süslü sözler söylemiştir. Yıllardır savaşlardan yorgun düşen milletimiz, işgale karşı direnç göstermemesi için içerideki işbirlikçilerden de kafi derecede yalan dinlemiştir. Ancak bu sözlerin Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları üzerinde tesiri olmamıştır. Onlar düşmandan insaf ve merhamet dilenerek, milli onurumuzu koruyamayacağımızı görerek harekete geçmişlerdir."



Birinci Meclis'in olağanüstü yetkilere sahip bir Meclis olduğunu anlatan Aydın, Birinci Meclis'te farklı düşüncelere sahip milletvekillerinin de fikri ayrılıklarını, devletin bağımsızlığına ve milletin hürriyetine kavuşmasına muhalefet sebebi olarak kullanmadığını bildirdi.



Aydın, Birinci Meclis'in kuruluşundaki ruh ve hissiyatın ebediyete kadar taşınması gerektiğini aktararak, "Birinci Meclis'in açılışında tezahür eden millet iradesi 15 Temmuz'da da kendini göstermiştir. Milletin iradesini hiçe sayan hain darbe girişimine karşı Meclis üyeleri yek vücut olarak direnmiş ve milletin iradesine sahip çıkmışlardır. Bundan sonra da 15 Temmuz'da yaptığımız gibi siyasi fark gözetmeksizin millet olarak bu iradeye her zaman sahip çıkmalıyız. Demokrasimize kasteden her türlü ihanet girişimini hep birlikte en şedit şekilde bertaraf etmeliyiz." ifadelerini kullandı.



Konuşmanın ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezen Aydın ve beraberindekiler, daha sonra Birinci Meclis'in bahçesinde Ankara Kulübü seğmenlerinin gösterisini izledi ve onlarla fotoğraf çektirdi.