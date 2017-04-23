TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlamaları kabul etti.
TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilen tören, Kahraman'ın yerini almasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kahraman, daha sonra kutlamaları kabul etti.
Törene, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, kuvvet komutanları, Yargıtay Birinci Başkanı Seyit Çavdar, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AK Parti, CHP ve MHP grup başkanvekilleri, Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve idare amirleri, eski ve yeni milletvekilleri, YÖK üyeleri, rektörler, meslek kuruluşlarının başkan ve üyeleri, siyasi parti genel başkanları, askeri erkan, bürokratlar, dekanlar ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.
Tebrikleri kabulünün ardından kısa bir açıklama yapan Meclis Başkanı Kahraman, "Bayramınız kutlu olsun. İnşallah nice bayramlara erişelim. Devlet ebed müddet olarak nice güzel günlere kavuşalım. Sağlık, afiyet diliyorum. Bugünlere gelmemizde emeği olanların hepsini rahmet ve minnetle anıyorum. Bundan sonraki çalışmalarda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.