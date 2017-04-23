TBMM'nin Açılışının 97. Yıl Dönümü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.
Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM İdare amirleri Erkan Haberal ve Ahmet Gündoğdu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.