TBMM'nin Açılışının 97'nci Yıl Dönümü Resepsiyonu

TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü resepsiyonu(Tür: Ankara)

TBMM'nin açılışının 97'nci yıl dönümü resepsiyonu

(Tür: Ankara)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Resepsiyon, Ankara, TBMM