TBMM'nin 97. Yıl Dönümü Bir Resepsiyonla Kutlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının 97. yıl dönümü bir resepsiyonla kutlandı.



Meclis'in 97. yıl dönümü TBMM Tören Salonu'nda düzenlenen bir resepsiyonla kutlandı. Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları, milletvekilleri ve yabancı misyon şefleri katıldı.



Meclis Başkanı Kahraman, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar bir süre sohbet etti.



Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile de sohbet ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmedi. - ANKARA