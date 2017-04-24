TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Yabancı kökenli insanların kendi ülkelerindeki oy tercihleri sebebiyle hedef tahtasına konulması, Almanya'da bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir tutumdur." değerlendirmesinde bulundu.



Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da git gide artan Türk düşmanlığının tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti.



Hemen hemen her gün şiddet, vandalizm, ayrımcılık ve dışlama vakalarının yaşandığını, bu saldırılara maruz kalanların "referandumdaki oy tercihini 'evet'ten yana kullananlar ve dışarıdan bakıldığında bu yönde oy kullandığı izlenimi verenler" olduğunun görüldüğünü belirten Yeneroğlu, "Türkiye kökenli cemaate sahip cami cemiyetlerinin dış cephelerine AK Parti karşıtı küfürlü ifadeler yazılmakta; sokak ortasında insanlara sataşılmakta, tükürülmekte, hakaret edilmekte; doktorlar AK Parti seçmenlerini muayene etmeyeceklerini beyan eden yazıları camlarına asmakta, dükkan sahipleri AK Parti seçmenlerini dükkanlarına sokmamaktadır." ifadelerini kullandı



Yeneroğlu, ayrıca Türkiye kökenli insanların posta kutularına nefret ve tehdit mektupları bırakıldığını, birçok insanın bu durumdan son derece rahatsız olduğunu, çocuklarının durumu ve Almanya'daki gelecekleri hakkında endişe ettiklerini vurguladı.



Herkesten önce siyasilerin, bilhassa da Türkiye'deki referanduma müdahil olup 'evet' oyu verilmesine karşı propaganda yapanların, demokrasinin asgari şartlarını yerine getirerek bu utanç verici manzarayı kınamaları gerektiğini belirten Yeneroğlu, şöyle devam etti:



"Tam da bu durumun müsebbibi olan politikacıların olan bitenleri görmezlikten gelerek susmaları demokrasi ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Aynı zamanda diğer politikacılar ve kamuoyu da ancak bu duruma karşı bir duruş sergilerse inandırıcılıklarını muhafaza etmiş olacaklardır."



"AK Parti'nin düşmanlaştırılmasını anlamak mümkün değil"



Yeneroğlu, referandumda anayasa değişikliği için oy veren Türkiye kökenlilerin uyum hatta eğitim eksikliği olduğu yönündeki tartışmaların da şiddetle kınanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu, tarifi mümkün olmayan bir haksız suçlamadır ve demokrasi ile bağdaşmamaktadır. Yabancı kökenli insanların kendi ülkelerindeki oy tercihleri sebebiyle hedef tahtasına konulması, Almanya'da bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir tutumdur.



Hem Almanya'da hem de etrafındaki bütün AB ülkelerinde aşırı sağ partiler seçimlerde zaferden zafere koşmaktadır. Bilhassa da eşi benzeri görülmemiş bir inisiyatif göstererek üç milyondan fazla Suriyeli mülteciyi ülkesine alan ve mülteci anlaşması sayesinde Avrupa ülkelerindeki sağ popülist partilerin kullanacağı malzemeleri ellerinden alan AK Parti'nin düşmanlaştırılmasını anlamak mümkün değildir.



Eskiden Almanya'da 'Türkler dışarı' denirdi, bugün ise 'Erdoğan'a oy verenler dışarı' deniyor. Bunlar madalyonun iki ayrı yüzüdür. Aradaki tek fark; 'Türkler dışarı' ifadesine karşı halihazırda bir toplumsal tepki mevcutken, 'Erdoğan'a oy verenler dışarı' hususunda geniş bir toplumsal uzlaşının olmasıdır. En azından ben bu hususta bir tepkiye denk gelmiş değilim. Bu oldukça üzücü ve bir o kadar da tehlikeli bir durumdur. Siyasiler ve medya, toplumun aşırı sağ cenaha daha fazla yakınlaşmasını istemiyorlarsa acilen bu durumun düzelmesi adına bir şeyler yapmalıdır."