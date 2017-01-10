TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle yurt dışındaki Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının yaşadıkları ülkedeki adres kayıtlarına ya da bağlı oldukları temsilcilik bilgilerine göre tutulacağını belirterek, bu uygulama ile adres kayıt sistemine dahil olmayan vatandaşların oy kullanma haklarını kaybetmeyeceklerini bildirdi.



Yeneroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti hükümetlerince yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oy kullanabilmesinin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla gerekli yapısal iyileştirmelerin gerçekleştirildiğini belirtti.



680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de yurt dışında yaşayan vatandaşların oy kullanmalarına ilişkin yeni bir düzenlemenin hayata geçtiğini vurgulayan Yeneroğlu, "Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklikle, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının adres kayıtlarının yaşadıkları ülkedeki adres kayıtlarına ya da bağlı oldukları temsilcilik bilgilerine göre tutulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla adres kayıt sistemine dahil olmayan vatandaşlarımızın oy kullanma haklarının kaybedilmesinin önüne geçilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni uygulamanın bu yıl gerçekleştirilecek referandum için de geçerli olacağına işaret eden Yeneroğlu, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizin geleceğini belirleyen referandum ve seçimlere katılımlarını artırmak için atılan bu adım, toplumun her kesimi adına sevindirici bir gelişmedir. Bu doğrultuda yurtdışındaki seçmenlerin siyasi tercihlerini önceki seçimlerden daha fazla sandığa yansıtacaklarını ümit ediyorum. Özellikle de ülkemizin geleceğini belirleyecek anayasa değişikliği konusunda daha etkin olmak önemli bir vatandaşlık sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.