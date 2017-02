TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Yeneroğlu Açıklaması

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Suriye ve Irak'taki son durum ve bundan kaynaklı olarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca mültecinin yükü görmezden gelinmektedir." ifadesini kullandı.



Yeneroğlu, yazılı açıklamasında, Almanya Başbakanı Angele Merkel'in Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmede bulundu.



Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin köklü bir tarihe dayandığına işaret eden Yeneroğlu, Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın Türk'ün iki ülke ilişkileri açısından köprü görevi gördüğünü belirtti.



Almanya'da yaşayan Türklerin anavatanlarına karşı beslediği aidiyet duygusunun gün geçtikçe sorun haline geldiğini gözlemlediklerini kaydeden Yeneroğlu, "Birden fazla ülkeyi kendine vatan edinmiş insanların kendini nereye ait hissettiği sorusu 'ya orası ya burası' gibi bir yaklaşımla cevaplanamaz. Endişe ile gözlemlediğimiz bir başka sorun ise Almanya'daki vatandaşlarımızın çifte vatandaşlık hakkının sorunlu görülerek psikolojik baskı kurulmasıdır." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yabancı düşmanlığı ve aşırı sağ ile ilgili açık tutumunu takdirle karşıladığını vurgulayan Yeneroğlu, ancak Türk toplumunun kurumlarına yönelik saldırıların hala devam ettiğini bildirdi.



Terör örgütü PKK'nın militanlarının saldırılarını artırdığına da işaret eden Yeneroğlu, "Bu bağlamda federal hükümetin PKK terörüyle mücadele konusundaki tavrı bizi endişeye sevk etmektedir. PKK, Almanya'yı militan toplama ve propaganda merkezi gibi alanlarda kullanmaktadır. PKK üyeleri Almanya sokaklarında hiçbir engelle karşılaşmadan propaganda yapabilmekte ve kamuya açık yerlerde 'silahlı mücadele' için yeni savaşçılar kazanma konusunda reklam yapmaktadırlar. Kabul edilemez olan bu durum hukuk devletinin tüm araçlarıyla engellenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ziyaretine ilişkin gündem maddeleri arasında Türk vatandaşları için söz verilen vize serbestisi konusunun da yer aldığını belirten Yeneroğlu, Türkiye'nin mülteci dalgası konusundaki sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti.



Yeneroğlu, şunları kaydetti:



"Avrupa'ya yönelik kontrol edilemeyen göç akışı tamamıyla kontrol altına alınmıştır. Şimdi mülteci anlaşması ile ilgili sorumluluğunu yerine getirme sırası Avrupa'dadır. Suriye ve Irak'taki son durum ve bundan kaynaklı olarak Türkiye'ye sığınan milyonlarca mültecinin yükü görmezden gelinmektedir. Terörle mücadele ve 15 Temmuz'da Türkiye yalnız bırakılmıştır. Türkiye'nin durumu ancak empati yapılarak anlaşılabilir. Hakkaniyetli bir durum değerlendirmesi ancak empati ile mümkün olabilir. Bunun haricinde yapılacak her şey daha fazla yabancılaşmaya ve her iki taraf için de daha ağır neticelere sebep olacaktır."