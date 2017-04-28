TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç Açıklaması

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, anayasa değişikliğini içeren halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Milletimize tekrar güven geldi. Bu referandumun somut sonucu budur. Millet kazanmıştır. İnsanlarımızı kazanmıştır. Ekonomi kazanmıştır." dedi.



Güvenç, Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kır'ı ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın her zaman devletinin ve bayrağının yanında olduğunu, 16 Nisan'da da bu güzel insanların yeni bir destan yazdığını söyledi.



Avrupa Birliği, dış güçler ve şer güçlerin eskiden istedikleri gibi konuşup yorum yaptığını, ona karşı da milletin sesini, milleti iradesini çıkartacak güç olmadığı için millete bunu yutturduklarını dile getiren Güvenç, bunların artık geride kaldığını, sözün de kararın da milletin olduğunu, milletin "evet" dediğini belirtti.



Artık milletin önüne baktığını dile getiren Güvenç, şunları kaydetti:



"Biz önümüze bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Ekonomi de önüne bakıyor. 16 Nisan'dan beri piyasalar rahatladı, doların ateşi düştü. Yatırımcılarımız da kolları sıvadı yatırıma başladı. Milletimize tekrar güven geldi. Bu referandumun somut sonucu budur. Millet kazanmıştır. İnsanlarımızı kazanmıştır. Ekonomi kazanmıştır. Dış dünyanın neden böyle davrandığını artık sokaktaki vatandaşımız bile çok iyi biliyor. Herkes çok iyi biliyor. Bu işin ilacı birliktir, beraberliktir, kardeşliktir, çalışmaktır, üretmektir, ihracattır ve istihdamdır. Bölünmeyeceğiz, parçalanmayacağız, 80 milyon bir olacağız, kardeş olacağız ve bizi yıkamayacaklar. Bu felsefeyi Tayyip Erdoğan bu ülkeye tekrar getirdi. Bu zaten bizim inancımız ve geleneğimiz. Bizde ötekileştirme yok, insanları hor görme yok, ayrımcılık yapmak yok bizim kitabımızda. Bunlara sahip çıkıyoruz. Sahip çıktıkça da güçleneceğiz ve şer güçlere asla fırsat vermeyeceğiz."



Küçük Sanayi Kooperatifi Başkanı Mustafa Kır ve yönetimiyle görüşerek buranın sorunlarına ilişkin istişarede bulunduklarını dile getiren Güvenç, Küçük Sanayi Sitesi'nin sorununun sadece kooperatifçilerin, Büyükşehir ve Dulkadiroğlu Belediyelerinin sorunu olmadığını, herkesin sorunu olduğunu söyledi.



Buranın sorunun Türkiye'nin sorunu olduğuna dikkat çeken Güvenç, "Çünkü burada istihdam var, üretim var, ekonomi var dolayısıyla bu insanların önünü açmak sorunlarını el birliğiyle gidermek hepimizin boynunun borcudur." dedi.



Sorunlar için herkesin taşın altına elini sokması gerektiğini vurgulayan Güvenç, "Bu şehrin valisinin en öncelikli işlerinden birisi Küçük Sanayi'nin yeni yerleşim yeri ve 2. organize sanayidir. Çünkü bu ikisi istihdamın önünü açar, ihracatın önünü açar, ekonominin önünü açar." diye konuştu.