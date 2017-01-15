TBMM Genel Kurulundaki Kavga

AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atan kişinin CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu belirterek, "Niyazi Nefi Kara milletvekilimizin, hekim olarak insan hayatına saygı duyması, şifa dağıtması gerekirken, elleriyle şiddet uyguladığını, elini kana buladığını gördük." dedi.
Tezcan ve beraberindeki AK Parti'nin hekim milletvekilleri, Mecliste basın toplantısı düzenleyerek, Çarşamba gecesi Genel Kurulda yaşanan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in burnunun hekim kökenli CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara tarafından kırılmasını kınadı.
Genel Kurulda yaşanan kavga görüntülerine CHP'nin kürsü işgalinin neden olduğunu ifade eden Tezcan, CHP'nin tavrı nedeniyle TBMM'ye, milletvekillerine yakışmayan hadiseler yaşandığını söyledi.
CHP'nin Meclis kürsüsünü işgal ederek AK Partili ve diğer partili milletvekillerinin konuşmasına engel olduğunu vurgulayan Tezcan, "CHP'nin hukuk tanımayan, şiddeti meşru kabul eden tavrını kınıyorum." diye konuştu.
AK Partili Fatih Şahin'e, CHP'li Niyazi Nefi Kara'nın yumruk attığına bizzat şahit olduğunu, Şahin'in burnunun kırılma sesini duyduğunu ve kendisini revire kadar götürdüğünü anlatan Tezcan, "Fatih Şahin, olayda hiçbir dahili olmaksızın orada masumane duruşuyla kavgaları aralamak isterken, CHP milletvekili Kara, koşarak geldi ve Şahin'e yumruk attı. Kara'nın atmış olduğu yumruk milletvekilimizin hem gözünü hem de burnunu hedef almıştır. Kara'nın arkadan gelerek, kalleşce saldırısını kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
Tezcan, hastanede Fatih Şahin'in genel anestezi verilerek ameliyata alındığını, genel anestezinin kişinin sağlığında ciddi tehlikeye yol açabileceğini belirterek, "Niyazi Nefi Kara milletvekilimizin, hekim olarak insan hayatına saygı duyması, şifa dağıtması gerekirken, elleriyle şiddet uyguladığını, elini kana buladığını gördük." dedi.
Yılmaz Tezcan, AK Parti milletvekilleri olarak suhuletle, sakinliklerini koruyup, TBMM'nin onurunu koruyarak yasama çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.
TBMM Genel Kurulundaki Kavga
AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atan kişinin CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu belirterek, "Niyazi Nefi Kara milletvekilimizin,...
AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, anayasa değişiklik teklifinin görüşmeleri sırasında Genel Kurulda yaşanan kavgada AK Parti Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e yumruk atan kişinin CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara olduğunu belirterek, "Niyazi Nefi Kara milletvekilimizin, hekim olarak insan hayatına saygı duyması, şifa dağıtması gerekirken, elleriyle şiddet uyguladığını, elini kana buladığını gördük." dedi.