TBMM Genel Kurulundaki Kavga

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, dün TBMM Genel Kurulundaki kavgada bacağından ısırıldığını söyleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'ya epitel doku testi yaptırma çağrısında bulundu.



Erdem, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin çatısı altında toplumun tamamını rahatsız eden bazı görüntülerin ortaya çıktığını belirterek, "Meclisin şiddetle, kaosla anılması toplumun bütün kesimlerinde rahatsızlık yaratıyor." ifadesini kullandı.



Eren Erdem, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın, Genel Kuruldaki kavga sırasında bacağının ısırıldığını iddia ettiğini ve bu eylemin kendisi tarafından gerçekleştirildiğinin öne sürüldüğünü belirtti.



TBMM Başkanlığına bugün başvuruda bulunduğunu aktaran Erdem, şunları kaydetti:



"Şahıs bacağında bir ısırık olduğunu iddia ediyor. Bununla alakalı tıp dünyasında gelişmeler var. Epitel doku testi. Bütün masraflarını ben üstleniyorum. Epitel doku testi yaptıralım. Yaptırmazsa yalancıdır, sahtekardır, üçkağıtçıdır, bu parlamento çatısı altında olmayı hak etmeyen bir müfteridir. Çok net söylüyorum. Epitel doku testini yaptıralım. O milletvekillerinin iddia ettiği gibi sonuçta ben çıkarsam hemen o testin sonucuna göre istifa etmeye namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Ama o testin sonucunda ben çıkmazsam o iftirayı atanların tamamı namussuzdur ve derhal istifa etmeleri gerekir. Ben Meclis Başkanlığına, bu konuşmaları yapan milletvekilleri hakkında bir talepte bulundum. Kendilerine iftira suçundan disiplin soruşturması açılmasını talep ettim. Olayın gerçekleştiği iddia edilen saatteki kamera kayıtlarının şahsıma bir an önce verilmesini talep ettim. Bu şahsın epitel doku testlerinin yapılması için ivedilikle girişim başlatılması amacıyla yazılı müracaat yaptım."



Dünyanın her yerinde kürsü işgalinin bir parlamento geleneği olduğunu belirten Erdem, TBMM'de de geçmişte kürsü işgallerinin yapıldığını anımsattı.



Söz konusu kavgada burnu kırılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin'e de geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdem, bunların doğru görüntüler olmadığını ve halkın milletvekillerinden bunu beklemediğini belirtti.