TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik

ALPER ATALAY- HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Meclisteki durum, anayasa değişikliği teklifinin, aynı zamanda toplumda nasıl yansımaları olacağını gösteriyor. Bu da çok rahatsız edici bir şey." dedi.



Kerestecioğlu, TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginliğe ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Meclisin çalışma usullerine ilişkin daha önce de açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Kerestecioğlu, insani olmayan koşullarda ve aşırı bir hız içerisinde, hiçbir şeyin doğru dürüst müzakere edilmeden çalışıldığını savundu.



Kerestecioğlu, bunun Mecliste çok ciddi gerginlik yarattığını ve birçok kavgaya bu çalışma yönteminin neden olduğunu bildirdi.



"Hiçbir şekilde tahammül yok"



Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendine göre bir "Demokratik, muhalefet biçimi" ortaya koyduğunu kaydeden Kerestecioğlu, dün yaşananları şöyle anlattı:



"Bu şekilde muhalefet kabul edilmesi gereken bir şeydir. Dün, TBMM İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder'in çok güzel ifade ettiği gibi, bu dönemin asıl mottosu Mecliste tahammülsüzlüktür. Hiçbir şekilde tahammül yok. Ne ifadeye, ne bakışa tahammül var. Gidip tornavida ile bileğindeki kelepçeyi zorla çıkarmaya çalışmak hiç uygun olmayan bir şeydir. Aylin Hanım, bizi yardıma çağırdığı için de biz aslında ona bir şey yapılmasını engellemek için gittik. Çünkü, biz parlamento kadın grubu olan tek partiyiz. Biz, orada kadınlarla dayanışmak için bu grubu kurduk. Şiddete karşı çıkmak için kurduk.



Meclisteki durum, anayasa değişikliği teklifinin, aynı zamanda toplumda nasıl yansımaları olacağını gösteriyor. Bu da çok rahatsız edici bir şey. Bence bunu topluma sirayet ettirmemek için Meclisin elinden geleni yapması gerekir."



"Şiddetten kimseye ceza verilmedi"



HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan'a kullandığı ifadeler nedeniyle 3 oturum ceza verildiğini hatırlatan Kerestecioğlu, şiddet nedeniyle şu ana kadar gördükleri kadarıyla kimseye ceza verilmediğini ve bunu da şiddetle kınadıklarını belirtti.



TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın, Nazlıaka'ya bir şey olmaması için gittiğini anlatan Kerestecioğlu, "Böyle bir anda iken inanılmaz bir şekilde Gökçen Özdoğan Enç'ten göğsüne bir tekme yedi. Bu asla ve asla kabul edilebilir bir şey değildir. Pervin Buldan'ın durumu şu anda iyi. Ama tabii ki çok ciddi bir sarsıntıdır. Kendisi de rapor aldı." diye konuştu.