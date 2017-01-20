TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginlik sırasında yaralanan İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Meclis Genel Kurulunda, dün Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendini kürsüye kelepçelemesi ile başlayan gerginlik sırasında yaralanan Pavey'in tedavisi Başkent Hastanesi'nde sürüyor.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Pavey'in tedavi gördüğü hastaneye gelerek doktorlarından bilgi aldı.



Kılıçdaroğlu, Genel Kurulda yaşananlar hakkında da bilgi edindiği Pavey'e geçmiş olsun dileklerini iletti.