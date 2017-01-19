TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik

COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelerken, kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sardığını belirterek, "Üç anahtarla kelepçeyi sökmeye çalıştım, sökemeyince yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Daha sonra da Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı." dedi.
İnceöz, TBMM Genel Kurulunda yaşanan gerginlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine geçildiği sırada, Aylin Nazlıaka'nın, davet edilmediği halde kürsüye giderek kendisini bileğinden kelepçelediğini anımsattı.
Nazlıaka'nın kürsüye hazırlıklı olarak geldiğini belirten İnceöz, "Kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sarmış, sargının üzerine kelepçeyi takmış. Bir süre bekledik, kelepçe açılır diye düşündük ama Aylin Nazlıaka kimseyi yanına yaklaştırmıyor, erkek milletvekillerini de yanına yaklaştırmıyor." dedi.
AK Parti'nin kadın milletvekillerinin, eylemini sonlandırması için Nazlıaka'nın yanına gittiğini ifade eden İnceöz, şöyle devam etti:
"Ben de Nazlıaka'nın yanına giderek, kelepçeyi açmak için bulduğum anahtarları denemeye başladım. Bu sırada HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, anahtarları elimden almaya çalıştı ama ben vermedim. Bütün anahtarları denedim ama hiçbiri açmadı. Bu sırada Aylin Nazlıaka'ya şiddet falan uygulamadık.
Üç anahtarla kelepçeyi sökemeyince, yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Bu sırada Nazlıaka, kelepçeyi mikrofondan çıkarmamak için çok direndi. Yaşanan kargaşa sırasında, söktüğüm mikrofonun vidalarını tekrar yerine taktım. Aylin Nazlıaka da daha sonra Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı."
AK Parti Grup Başkanvekili İnceöz, kendisi kelepçeyi mikrofondan çıkarmaya çalışırken, kürsünün arkasında, HDP'li dört kadın milletvekilinin, AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç'i aralarına aldıklarını ifade ederek, "Enç, bu sırada boynundan ve belinden darbe aldığı için hastaneye kaldırıldı. Orada büyük bir arbede yaşandı. Genel Kurulda yaşananların, bütün bunların müsebbibi; CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçelemesi ve verilen arada, konuşmamıza rağmen ikna olmayarak kilidi açmamasıdır." sözlerini sarf etti.
Bu arada; Enç'in Liv Hospital'a kaldırıldığı bildirildi.
TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik
AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelerken, kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sardığını belirterek, "Üç anahtarla kelepçeyi sökmeye çalıştım, sökemeyince yıldız tornavida ile mikrofonun...
COŞKUN ERGÜL - AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini Meclis kürsüsüne kelepçelerken, kelepçeyi taktığı bileğini alttan sargı ile sardığını belirterek, "Üç anahtarla kelepçeyi sökmeye çalıştım, sökemeyince yıldız tornavida ile mikrofonun vidalarını söktüm ve Nazlıaka'nın kelepçe taktığı kolunu mikrofondan çıkardım. Daha sonra da Genel Kurul salonundan dışarı çıkartıldı." dedi.