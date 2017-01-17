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TBMM Genel Kurulunda, "Torba Tasarı"Ya İhdas Edilen Maddeye Göre, Borçların Yeniden...
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TBMM Genel Kurulunda, "Torba Tasarı"Ya İhdas Edilen Maddeye Göre, Borçların Yeniden...

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı"ya ihdas edilen maddeye göre, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek.

TBMM Genel Kurulunda,

TBMM Genel Kurulunda, "torba tasarı"ya ihdas edilen maddeye göre, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırma kapsamındaki taksitler 4'er ay ötelenerek ödenecek.

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