TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi
TBMM Genel Kurulunda, "Torba Kanun" Tasarısı Üzerinde Siyasi Parti Grupları, Borçların Yeniden...
TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan...
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