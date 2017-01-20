TBMM Genel Kurulunda Gerginlik

TBMM Genel Kurulunda AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.



TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği görüşmelerine geçilmeden önce gerginlik çıktı. CHP'li Lütfi Baydar'ın hükümetin terör örgütlerine yardım ettiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri Baydar'a tepki gösterdiler. AK Parti Grup Başkanvekilleri, CHP'li Baydar'ın iddiasına cevap verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay usul tartışması açmak istedi. Altay ve Özel'in talepleri devam ettiğini için TBMM Başkanvekili oturuma ara verdi. Verilen arada AK Parti ile CHP milletvekillerinin tartışmaları devam etti. - ANKARA