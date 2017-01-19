TBMM Genel Kurulunda Gerginlik

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaklaşık 2 saat süren kelepçeli kürsü eylemi, AK Partili bazı kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Müdahale sırasında, kürsü önünde arbede yaşanırken, AK Parti Antalya Milletvekili Enç ile HDP'li kadın milletvekilleri arasında kavga çıktı.
TBMM Genel Kurulunda, kendini kürsüye kelepçeleyerek anayasa değişiklik teklifini protesto eden Nazlıaka, ikna konuşmalarına rağmen eylemini sürdürdü. Nazlıaka, bağımsız bir milletvekili olarak konuşma hakkını yeterince kullanamadığını da söyledi.
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu ve AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri Nazlıaka'yı ikna için bir süre kendisiyle konuştu.
Eylemini sürdürmek isteyen Nazlıaka ise muhalefet sıralarına seslenerek, kadın milletvekillerinin yanına gelmesini istedi.
Bu sırada, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Nazlıaka'ya, "Meclis çalışacak. Maksat hasıl oldu. Burayı meşgul etmeyin." dedi.
Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Nazlıaka'nın eylemini sonlandırmaması üzerine birleşime 15 dakika daha ara verdi.
AK Partili kadın milletvekilleri bu sırada Nazlıaka'ya müdahale ederek, kelepçeyi zorla çıkarmaya çalıştı. Aylin Nazlıaka ise direnerek, AK Parti milletvekillerine "bırakın" diye bağırıp, tepki gösterdi. Bu sırada kürsü etrafında toplanan HDP'li milletvekilleri de AK Parti'li milletvekillerine tepki gösterdi. HDP'li kadın milletvekilleri ile AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç arasında kavga çıktı. Bazı kadın milletvekillerinin yere düştüğü, birbirlerine vurdukları, saçlarını çektikleri görüldü.
Aylin Nazlıaka, muhalefet milletvekilleri, Enç de AK Parti milletvekilleri tarafından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.
HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Gökçen nerede? Gelecek o buraya. Meclis Başkanvekiline (Pervin Buldan) tekme atmak ne demek?" dedi.
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AK Parti sıralarına yönelik, Enç'in, CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey'e de vurduğunu ve Pavey'in yere düştüğünü söyleyerek tepki gösterdi.
Bu arada, Pervin Buldan'ın Güven Hastanesi'ne kaldırıldığı, Şafak Pavey'in de yere düştüğü sırada kol protezinin çıktığı bildirildi.
TBMM Genel Kurulunda Gerginlik
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaklaşık 2 saat süren kelepçeli kürsü eylemi, AK Partili bazı kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaklaşık 2 saat süren kelepçeli kürsü eylemi, AK Partili bazı kadın milletvekillerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Müdahale sırasında, kürsü önünde arbede yaşanırken, AK Parti Antalya Milletvekili Enç ile HDP'li kadın milletvekilleri arasında kavga çıktı.