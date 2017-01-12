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TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Değişikliği Teklifinin Görüşmelerinde CHP'liler Kürsüyü İşgal Etti.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Değişikliği Teklifinin Görüşmelerinde CHP'liler Kürsüyü İşgal Etti.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti.

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Değişikliği Teklifinin Görüşmelerinde CHP'liler Kürsüyü İşgal Etti.

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinde CHP'liler kürsüyü işgal etti. Bunun üzerine AK Parti'liler kürsü ile Başkanlık Divanı arasına geçerek, CHP'lileri kürsüden uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada iki partinin milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan kavga yaşandı, bazı milletvekillerinin yaralandığı görüldü.

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