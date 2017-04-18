TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "İnşallah bütün toplumun tasvip ettiği, geleceğimize ışık tutan, kalkınmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlayacak bir noktaya ulaşırız." dedi.



TBMM Genel Kurulu, Başkan İsmail Kahraman başkanlığında toplandı.



Kahraman, açılışta yaptığı konuşmada, Türk siyasi hayatı yeni bir döneme girdiğini belirterek, Meclise bereketli ve uğurlu çalışmalar diledi.



1982 Anayasası'nın aldığı yeni şeklinin Türkiye'ye faydalı olmasını temenni eden Kahraman, şöyle konuştu:



"Demokrasinin yerleştiği ve toplumumuzun demokrasi dışında bir sisteme razı olmayacağı, bu Gazi Meclisin 15 Temmuz harekatıyla, davranışıyla ortaya konmuştu. Bundan sonra zannederim daha birçok halk oylamaları göreceğiz. Bu arkamdaki yazı yani 'Hakimiyet milletindir' yazısı, çok eski tarihlere dayanan, 500 yılı geçen bir anonim sözdür. Demokrasinin temeli, halkın iradesinin yürürlüğe girmesidir. 26'ncı dönemimizin, Türk siyasi tarihinde, siyasi tarihimizde apayrı bir yeri olacaktır."



Gazi Meclisin, bir darbe teşebbüsüne karşı durduğunu, bütün siyasi partilerin ortak deklarasyonla demokrasiden yana olan tavırlarını ortaya koyduklarını hatırlatan Yıldırım, milletin meydanlarda yalnız ay yıldızı göğsünde taşıyarak parti farkı gözetmeden demokrasiye sahip çıktığının altını çizdi. Kahraman, "Meclisin açık kalması bu döneme nasip olan güzel bir hadiseydi, bir örnek hareketti ve gereği yerine geldi." dedi.



Kahraman, bu yasama döneminin bir diğer ayrıcalığının da Anayasa'da yapılan temel değişiklik olduğunu söyledi.



İnsanların alıştıklarından çabuk vazgeçmeyeceklerini ama tatbikatların ileride yol alınacağının göstergesi olacağını vurgulayan Kahraman, "İnşallah bütün toplumun tasvip ettiği, geleceğimize ışık tutan, kalkınmamızı, birliğimizi ve bütünlüğümüzü sağlayacak bir noktaya ulaşırız." diye konuştu.



"YSK Başkanı topluma doğruyu söylemeli"



Daha sonra grup başkanvekilleri söz aldı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Tunceli'de hakim ve polisleri taşıyan bir helikopterin düştüğü haberinin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek, helikopterdekilerin akıbeti konusunda hükümet yetkililerinin bilgi vermesini istedi.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğuna, anayasada tarif edildiği şekilde herkesin kanunlara uymak zorunda bulunduğuna dikkati çeken Gök, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz pazar günü yaşanan referandumda YSK'nın, yasama organının kendisine vermediği yetkiyle bir açıklama yaptı. Referandumla ilgili meşruiyet tartışmaları artarak devam edecektir. YSK Başkanı'nın 'Ne kadar mühürsüz oy kullanıldığını bilmiyorum' dediği anda bu seçim artık bir şaibeli hale gelmiştir. Kimse de böyle bir tablodan yola çıkarak kendisini kazandı zannetmesin. Görevini yapmayan ve kanunun vermediği bir yetkiyi kullanan YSK Başkanı topluma doğruyu söylemeli, derhal istifa etmelidir."



HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım da geçtiğimiz pazar günü Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı sandığının kurulduğunu söyledi.



Yıldırım, hukukun tecelli etmediği, itirazların irdelenmediği sürece 16 Nisan 2017'nin hafızalara çok kötü bir gün olarak kazınacağını öhe sürerek, "Bütün fırsat eşitsizliğine rağmen ülkenin yarısı böyle bir sistemle rejim değişikliğine 'hayır' demiştir." ifadelerini kullandı.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise Tunceli'de düşen helikopter kazasını üzüntüyle öğrendiklerini ve bir can kaybının yaşanmamasını temenni ettiklerini söyledi.



Usta, yeni sistemin de Türkiye'ye hayırlı olmasını da diledi.



"Kazanan Türkiyemiz olmuştur"



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise halk oylamasının, Türkiye'nin en zor meselelerini demokratik süreçleri işleterek çözebilme yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.



Turan, "Türkiye'de, demokrasinin de özgürlüklerin de Anayasa'nın da milletin güvencesinde olduğunu bir kez daha gördük. Yeni dönemde kısır tartışmaları geride bırakarak yeni süreci hep birlikte götürmemiz lazım. Siyasilerin her zamankinden daha fazla uzlaşmaya ihtiyacı var. Milletimizin verdiği mesajları tüm siyaset kurumunun doğru okuyarak buna göre politika oluşturması bir gerekliliktir. Kazanan Türkiyemiz olmuştur." dedi.



Daha sonra söz alan bazı milletvekilleri de çeşitli konularda açıklamalarda bulundu.