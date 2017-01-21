TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı başkanlığında toplandı.



Toplantıda, Başkanlığın Genel Kurula sunuşlarının ardından, Danışma Kurulu toplanamadığından, AK Parti'nin, Genel Kurulun çalışmalarına 7 Şubat'a kadar ara verilmesine yönelik grup önerisi okundu.



Öneri üzerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel söz isteyince, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, öneriyi geri çektiklerini bildirdi.



Bu sırada, TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, birleşime ara verdi.



Bahçekapılı, ilk aranın ardından, birleşime ikinci kez 1 saat daha ara verdi.