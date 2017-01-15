TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Anayasa değişiklik teklifininin birinci tur görüşmeleri için, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı.



Başkanvekili Aydın, birleşimin başında bazı milletvekillerine, çeşitli konulara ilişkin görüşlerini açıklamak için birer dakika süreyle söz verdi.



Bugünkü görüşmelerde, teklifin son iki maddesi olan 17. ve 18. maddeleri görüşülecek.