TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.



AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Adana ve Ceyhan'ın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.



Türk halkının geçmişte düşman işgalinden kurtulurken gösterdiği kahramanlığı, bugün de ülkesine yönelik tehlikeler karşısında aynı şekilde sergilediğini belirten Ünüvar, "Ne mutlu bize ki Arif Nihat Asya'nın yazdığı 'Bayrak' şiirinin ışığı bugün pırıl pırıl parıldıyor. Ülkemizi o gün de işgal etmek isteyen vardı bugün de var. 15 Temmuz onların başında geliyor. En önemli fark, 95 yıl önce ülkemizi işgal etmek isteyenlerin üzerinde Fransız, İtalyan, Yunan üniformaları vardı. 15 Temmuz'da ne hazindir ki milletin emanet ettiği şerefli üniformaları ele geçiren hainler bu Gazi Meclisi de bombaladı. Milletimiz o işgal girişimine de 'Dur' dedi." ifadelerini kullandı.



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da Artvin'in sorunları hakkında söz aldı.



TÜİK verilerine göre en huzurlu ilk 5 il arasında bulunan Artvin'in en büyük sorunlarının başında Cerattepe'nin geldiğini belirten Bayraktutan, "Buradaki sorunu devleti teslim almış bir iş adamı yaratıyor. Bir maden şirketine neden teslim oluyor bu ülkenin Hükümeti? Cerattepe'de her an bir olay çıkabilir. Carattepe'ye her kim müdahale etmeye kalkarsa altında kalacaktır." dedi.



HDP Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım ise Kürt dil kurumlarının kapatılması dolayısıyla yaptığı gündemdışı konuşmada, enstitülerin kapısına vurulan kilidin, Kürt dil tarihine vurulan kilit olduğunu savundu. Hatadan dönmenin bir erdem olduğunu ifade eden Yıldırım, bu konuyla alakalı devlet yetkililerini ziyaret edeceğini dile getirdi.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Arif Nihat Asya'nın ölüm yıl dönümü sebebiyle yerinden söz aldı. Asya'nın şiirlerinin okunmasına rağmen ismine adeta ambargo uygulandığını ifade ederek, "Bu şiirlerin sahibi olan isme neden ambargo uygulanır anlamış değilim. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum." diye konuştu



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyaretini duyduklarını ve bu ziyaretin bölge halklarının barışının hazırlığı olmasını dilediklerini söyledi. Berkin Elvan'ın katilinin hala bulunamadığını da belirten Kerestecioğlu, "Kara gözlerini unutamadığımız Berkin Elvan bugün yaşasaydı 18 yaşında olacaktı. Ailesinin acısını paylaştığımızı ifade etmek istiyorum." dedi.



Anayasa değişikliği görüşmelerinin Meclis TV'den yayınlanması talebi



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı.



Gök, pazartesi anayasa değişikliğine yönelik görüşmelerin başlayacağını belirterek, "Doğaldır ki anayasa gibi toplumsal bir mutabakat metninin herkesin gözü önende, herkesin anlayacağı bir dilde görüşülmesinin yararı vardır. Doğal olarak Meclis televizyonunun anayasa görüşmelerini başından sonuna kadar kesintisiz yayınlaması yararlı olacaktır. Halkın bilgilenme ve haber alma hakkını gözeterek Meclis televizyonunun yayın yapması gereklidir. Böyle bir konu toplumsal ihtiyaçtır." değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de talebin şüphesiz Başkanlık tarafından işleme tabi tutulacağını söyledi. Kendisinin de görüşmelerin canlı yayınlanması taraftarı olduğunu belirten Hamzaçebi, "Talebinizle ilgili olarak ben de gerekli girişimde bulunacağım." dedi.



"Tarihten bugüne akan ırmağın parçalarıyız"



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise ölümünün yıl dönümünde şair Arif Nihat Asya'yı andı.



Asya'nın, şiirleriyle insanları aynı duyarlılıkta toplayan büyük şairlerden olduğunu vurgulayan Bostancı, "Arif Nihat Asya, kalbimize hitap eden büyük bir şairimizdir." dedi.



Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü de kutlayan Bostancı, "Bir İstiklal Harbi verdik. Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyorum. Biz de bir tarihin çocuklarıyız. Tarihten bugüne akan ırmağın parçalarıyız. Geçmişe ilişkin tartışmalar olabilir. Bu ırmağın sınırları içerisinde belli bir istikamete aktığımızı, ortak kaderimizi ve geleceğimizi unutmayacağız." diye konuştu.



Bostancı, eski milletvekili Aytekin Kotil'in eşinin vefat ettiğini belirterek, "Siyasetçilerin eşlerinin ne kadar çilekeş olduğunu biliyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.



TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi de Aytekin Kotil'in eşine Allah'tan rahmet diledi.