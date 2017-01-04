TBMM Genel Kurulu Toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi başkanlığında toplandı.



CHP Adana Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Elif Doğan Türkmen, Adana'nın düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla gündem dışı söz aldı.



Adana'nın yiğit kadın ve erkekleriyle Kurtuluş Savaşı mücadelesi vermiş bir il olduğunu vurgulayan Türkmen, Kurtuluş Savaşı'nın laikliğin de içinde bulunan anayasalarla taçlandırdığını söyledi.



Türkmen, son günlerde yaşanan terör saldırılarına dikkati çekerek, yaşanan olumsuzlukların siyasi sorumlularının istifa etmeleri gerektiğini belirtti.



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ise gündem dışı konuşmasında, Samsun Çarşamba Havalimanındaki pist onarımına değinerek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının onarım ihalesiyle ilgili koşullara uymadığını ileri sürdü.



Usta, ihale şartnamesi gereği havalimanının yolcu trafiğine kapatılmaması gerektiğine değinerek, ancak bakanlığın bu şartı ihlal ettiğini, onarımın da zamanında başlamadığını savundu.



AK Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Katip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu ise Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluş gününe ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.



Türkiye'nin geçmişte düşman işgalinden kurtulurken gösterdiği kahramanlığı, bugün de ülkesine yönelik tehlikeler karşısında aynı şekilde sergilediğini belirten Durmuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimine karşı duruş ve teröre karşı gösterilen iradenin bunun en güzel örneklerinden olduğunu vurguladı.



Durmuşoğlu, "Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmekte kararlıyız. ve bu kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.



-"Karşı olmamız gereken fikirler değil, trollük"



MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta yerinden söz alarak Samsun'un Bafra ilçesinde bazı evlere ilişkin Büyükşehir Belediyesi'nce alınan yıkım kararı nedeniyle vatandaşların yaşadığı sorunları aktardı.



HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Eş Genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutuklu bulundukları cezaevlerinde avukatlarıyla yaptıkları görüşmelerin sesli ve görüntülü olarak kaydedilmesi, görüşme sırasında cezaevi personeli bulunması gibi uygulamaları eleştirerek, hukuksuz olarak nitelendirdikleri bu ve benzeri uygulamalar hakkında Anayasa Mahkemesine başvuru yapıldığını aktardı.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin çimentosu olduğunu dile getirerek, İstanbul'da bazı gençlerin laikliği savundukları için tutuklandıklarını ifade etti.



Bu tutuklama kararının hukuksuz olduğunu belirterek, kararı veren hakim ve savcılar hakkında derhal işlem başlatılması gerektiğini söyleyen Gök, "Laikliği koruyalım şeklinde söylemlerde bulunan gençlerin tutuklanması tam bir skandaldır. Bu hakim ve savcı hakkında ne yapılıyor? HSYK'yı göreve davet ediyoruz." diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı ise Türkiye'de herkesin görüş ve düşüncelerini demokratik sınırlar içinde açıklaması gerektiğini, ancak "trollük" yapılmasına karşı olduklarını aktardı.



Bostancı, "Bizim karşı olmamız gereken fikirler değil, trollük. Ben de savcılara çağrı yapıyorum; kardeşim kim trolse, kimin adına konuşursa konuşsun, o trollere yasaların gereği olanı lütfen yapın. Kamuoyuna kimin hakkında işlem yaptığınız ilişkin bilgi de verin ki lüzumsuz spekülasyonlar önlensin." dedi.



Cumhuriyeti yüceltmek ve yükseltmenin herkesin görevi olduğunun altını çizen Bostancı, bunu yaparken doğru dil kullanmanın önemine dikkati çekti.