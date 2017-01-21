TBMM Genel Kurulu Kapandı

TBMM Genel Kurulu, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapandı.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Genel Kurulda 3 kez ara vermesinin ardından birleşimi açarak sıradaki tasarı ve tekliflerin görüşlemerine geçileceğini dile getirdi.



Bu sırada söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclisin tatiline ilişkin öneri geldiğinde buna imza atamayacaklarını söylediklerini aktardı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Anayasa değişiklik teklifinin ardından konuşma yapmayacağının kendilerine söylendiğini ve CHP'nin de buna göre pozisyon aldığını belirten Özel, "Bugün grup önerisini 184 kişi yerine 9 kişiyle geçirilmesine 'evet' demek bizimle bağdaşmayacak davranıştır." dedi.



Anayasa değişiklik görüşmeleri süreciyle ilgili eleştirilerde bulunan Özel, "Kimseyle uzlaşacak kimseye anlayış gösterecek, kimsenin yorgunluğunu, kimsenin bir takım taleplerini karşılayacak tahammülümüz ve esnekliğimiz olamaz. Referandumdan sonra 'gördünüz mü halk nasıl kürsüsüne sahip çıktı' demek için büyük bir iştah içindeyiz." dedi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yoğun çalışma temposundan sonra daha önceki yıllar da bütçe görüşmelerinden sonra Genel Kurulun çalışmalarına ara verildiğini kaydetti.



Bugün bu maksatla bir araya geldiklerini belirten Muş, ara verilmesine ilişkin kararı, yarın veya daha sonraki günlerde İçtüzüğe uygun önergelerle hayata geçirmeyi ümit ettiklerini söyledi.



TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, sıradaki tasarı ve teklifler için hükümet ve komisyon yerine oturmayınca, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.