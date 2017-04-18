TBMM Genel Kurulu Çalışmalarına Ara Verdi
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi.
TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi. Meclis 23 Nisan tarihinde özel gündemle toplanacak.
TBMM Genel Kurulunda AK Parti grup önerisi oylandı. Oylanan öneride, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19-20-25-26-27 Nisan günleri çalışmaması önerildi. AK Parti Grup önerisi kabul edildi. Buna göre TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 Mayıs tarihinde başlayacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan tarihinde özel gündem ile saat 14'te toplanacak.
(Ahmet Umur Öztürk /İHA)