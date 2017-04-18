TBMM Genel Kurulu Çalışmalarına Ara Verdi

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi.

TBMM Genel Kurulu Çalışmalarına Ara Verdi

ANKARA (İHA) – TBMM Genel Kurulu çalışmalarına ara verdi. Meclis 23 Nisan tarihinde özel gündemle toplanacak.

TBMM Genel Kurulunda AK Parti grup önerisi oylandı. Oylanan öneride, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 19-20-25-26-27 Nisan günleri çalışmaması önerildi. AK Parti Grup önerisi kabul edildi. Buna göre TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan tarihinde özel gündem ile saat 14'te toplanacak. - ANKARA

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