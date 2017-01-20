TBMM Genel Kurulunda, CHP Grubunun, esnafın sorunları ve çözümüne ilişkin önergesinin bugün gündeme alınmasına ilişkin önerisi kabul edilmedi.



Danışma Kurulu toplanamadığından, Genel Kurulun onayına sunulan öneri üzerinde ilk sözü alan CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Anayasa değişiklik teklifinin, yasama yürütme ve yargıyı bir noktada birleştireceğini, tam bir dikta rejiminin hayata geçirilmeye çalışıldığını öne sürdü.



CHP'nin tüm ikazlarına rağmen içeride ve dışarıda yanlış politikaların devam ettiğini savunan Engin, "Bugüne kadar hep millet iradesinden, ileri demokrasiden bahseden AKP, şimdi demokratik kazanımlarımızın geri alınması mücadelesinde. AKP bu defolu anayasa değişiklik teklifiyle üzerine yapışan bu kapkara lekeyi asla silemeyecektir." dedi.



MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, önerge sahibi milletvekilini tebrik ettiğini, ciddi bir hususta önerge verdiğini ancak 10 dakikalık konuşmanın son 1,5 dakikasına kadar esnafla ilgili hiç söz etmediğini söyledi.



Önergenin çok önemli bir hususu kapsadığını ifade eden Ayhan, ekonomide büyümenin negatife döndüğünü, bütçe açığının ise büyüdüğünü ileri sürdü.



Sıcak paraya, ithalata ve inşaata dayalı ekonomik sistemin sürdürülemez hale geldiğini savunan Ayhan, "Böyle giderse ekonomik sıkıntıların aşılması imkansız. Alandaki problem devam ediyor. Bir milyon 700 bin esnaf var ve 400 bin esnaf kepenk kapatmış durumda. Ekonomik sıkıntılardan dolayı esnaf ciddi sorunlarla karşı karşıya. Dolaylı vergilerin yüksek oranlara çıkmış olması reel ekonomiyi de zedeliyor. Türkiye'deki vergi yükü ağır. Artan rekabet şartları altında ayakta kalmakta zorlanan esnaf yeni yatırımlar yapmaktan da uzak." diye konuştu.



Ayhan, önergeye herkesin sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.



HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım da tartışılan anayasanın, ülkenin geçmiş yüzyılını ters düz etmek üzere kurgulandığını savundu.



Anayasa paketinin ülkenin yararına olduğunu söylemekte zorlandıklarını ifade eden Yıldırım, "Öyle bir noktaya geleceğiz ki esnafın kepenk kapattığı bir ülkeden Meclisin kepenk kapattığı bir sürece gidiyoruz. Ülkede son 5 yılda kepenk kapatan esnaf sayısı, şu an kayıtlı esnaf sayısının yüzde 25'ini kapsıyor. Kepenk kapatmayanların da mutlu olduğunu düşünmeyin. Onlar da kaydını sildireceği günü bekliyorlar." görüşünü savundu.



AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, geçmişte esnafların hep tedirginlik yaşadığını, enflasyonun yüzde 70'lerde olduğu bir dönemden geçildiğini söyledi.



AK Parti'nin 15 yıllık süreçte hep esnafı desteklediğini ifade eden Tin, "Hükümet olarak esnaflarımızın gerekli haklarını savunuyor, destek için gayret gösteriyoruz. Ülkemiz bugün zorlu bir süreçten geçmektedir. Yakın zaman içerisinde 15 Temmuz darbe girişimini hep birlikte yaşadık. Görmemiz gereken Türkiye'nin zorlu sürecinde birlikte olmamazdır. AK Parti'nin yaptıklarını görmezden gelmek bize haksızlık olur. Ülkemizin zor zamanında esnafımızın, sanatkarımızın yanında olmaya devam etmekteyiz." ifadelerini kullandı.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da şu an Türk askerinin El Bab'da insanlık adına mücadele verdiğini vurgulayarak, şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralananlara da acil şifalar diledi.



CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ise Fırat Kalkanı Harekatı'nda 5 şehidin, 9 yaralının bulunduğunu üzüntü içinde öğrendiklerini söyledi. Alçak saldırı sonucu yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralanan askerlere acil şifa dileklerini ileten Gök, bundan sonra şehit haberlerinin gelmemesini temenni etti.



CHP Grup önerisi, görüşmelerin tamamlanmasının ardından reddedildi.