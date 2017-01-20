TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmelerine geçilmeden önce gerginlik yaşandı.



HDP, Danışma Kurulu toplanamadığı için dış politikayla ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini Genel Kurula, grup önerisi olarak getirdi.



Grup önerisi lehinde söz alan HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy, Meclis Genel Kurulunda yumruklaşmaya varan kavgaların yaşandığını söyledi. İlkokulda bile şiddet uygulayan çocuğun sınıftan bir süreliğine dışarı çıkarıldığını ifade eden Özsoy, Genel Kurulda bu tür durumların cezasız kalmasının, gelecek dönemde daha ciddi sorunların çıkmasına neden olacağını savundu.



Özsoy, toplumda artan tansiyona, Meclisteki tansiyonun da eklendiğini, bunun referandum kampanyası sürecinde kendini göstereceğini öne sürdü.



HDP'li Özsoy, Avrupa ile olan ilişkilerde dengenin kaçırılması halinde ekonomik maliyetin çok büyük olacağını öne sürdü.



AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "Doları olan teröristtir" demenin söz konusu bile olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediğinin, başka ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de döviz üzerinden spekülasyon yaparak, siyasi istikrarsızlık doğurmak isteyen çevreler olduğunu belirtti.



Bostancı, kurallar dahilinde herkesin döviz alıp satabildiğini dile getirdi.



Baydar'ın sözleri tartışmaya yol açtı



CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, hükümetin, maceracı bir siyasete dümen kırdığını, Irak politikasını, açık şekilde mezhep temelinde yürütmeye başlayarak, merkezi Irak hükümetiyle köprüleri attığını savundu.



Baydar, Suriye'de yanlış değerlendirme yapıldığını ileri sürerek, "Esad'ın kısa zamanda gideceği düşüncesiyle bu ülkede bir Müslüman Kardeşler yönetimi kurulmaya girişilmiştir. Başarılı olamayınca giderek artan ölçüde önce ÖSO gibi bir silahlı müdahale gücü oluşturulmuş, bununla sonuç alamayınca Esad'ı devirebilecekleri düşüncesiyle IŞİD ve El Nusra dahil her türlü vahşi terör örgütlerine yardım ve yataklık edilmiş. Sınırlarımız bu örgütlerin cirit attıkları birer elek haline dönüşmüştür." diye konuştu.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Baydar'ın bu sözlerinin kabul edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Muş, "yardım ve yataklık" ifadelerini kullanan Baydar'dan özür dilemesini istedi.



Daha sonra Baydar, Muş'a yanıt vermek istedi. TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Baydar'a sataşma gerekçesiyle değil ancak yerinden 1 dakika söz verebileceğini belirtti.



Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel itiraz ederek, Bahçekapılı'nın yanına geldi.



Bahçekapılı, Baydar'ın bu ifadeleri kullandığını kabul ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret ettirmem. Hakaret ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen burada oturuyorum." dedi.



Bunun üzerine Özel, usul tartışması açılmasını istedi. Özel'in konuşması sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı tepki göstererek, "Yeter be" diye bağırdı. Başcı'yı, AK Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz ve bazı AK Parti'li milletvekilleri sakinleştirmeye çalışarak, ağzını kapattı.



TBMM Başkanvekili Bahçekapılı, birleşime ara verdiği sırada da AK Parti ile CHP milletvekillerinin birbirine laf atması devam etti.



"Kime hizmet ediyor?"



Aranın ardından usul tartışması açıldı.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Türkiye, DEAŞ'a silah veriyordu" iftirasının ve hainliğinin patentinin FETÖ'ye ait olduğunu ifade etti. Muş, FETÖ'nün Türkiye'ye yönelik attığı bu iddianın altında dillendirilmesinin kime hizmet edeceğini sordu.



Muş, 50 ülkeden oluşan bir koalisyon kurulduğunu, 5 yıldır DEAŞ ile mücadele edildiğini, Fırat Kalkanı operasyonu yürütüldüğünü, DEAŞ'a en ağır darbeyi vuranın, Türk devletinin silahlı kuvvetleri olduğunu kaydetti.



CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar, eleştirdiklerinin, AK Parti Hükümeti olduğunu belirterek, "Siz devlet değilsiniz, hükümetsiniz. Devletin en ufak teline zarar verilmemesi için CHP Grubu'nda kanının son damlasına kadar şehit olacaklar var. Sözlerimin arkasındayım. Ben söylemiyorum. Putin, Lahey Adalet Divanına başvurarak, IŞİD'e yardım ve yataklık yapıldığını söyledi. O zaman Putin'e söyleyin, Lahey Adalet Divanındaki davasını geri çeksin. ABD'de bu konuda Türkiye aleyhine dava var."diye konuştu.



Usul tartışmasının ardından Bahçekapılı, usulünde bir değişiklik olmadığını söyleyerek, HDP Grup önerisinin görüşmelerine devam etti.



Konuşmaların ardından HDP Grup önerisi kabul edilmedi.